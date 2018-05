El vídeo de las anti ‘influencers’ que parodian a Dulceida

Siete mujeres con pijama de animales se juntan para hablar de sí mismas, de sus complejos, de sus cuerpos. "¡El vídeo de Dulceida tiene ya como un millón de visitas y solo tiene una gorda! ¡Nosotras tenemos varias!", exclama orgullosa Soy una chica Fitness a un grupo de mujeres en Respeto Real, un vídeo en el que un grupo de cómicas youtubers y mujeres menos conocidas parodian Respeto, la pieza en la que Aida Domenech (o Dulceida) y otras mujeres pretenden defender el cuerpo de las mujeres en todas sus formas.

Victoria y Nacho, los creadores del vídeo —que ha alcanzado más de 100.000 reproducciones en tres días— quieren ir más allá del mensaje planteado por Aida Domenech. "Pensamos que estaba incompleto el vídeo de Dulceida. No importa si tienes las clavículas bonitas, hay aspectos de nuestra personalidad que son más importantes", explicaron los realizadores del canal de Youtube Living postureo por teléfono. "Puestos a hablar del respeto, nos parecía que era importante hablar no solo de lo meramente físico", añadieron.

"¡Vamos a hacer que este vídeo respire soriridad!", clama con entusiasmo en el vídeo La Chica Fitness. "SORORIDAD", corrige otra de ellas. El vídeo es también una crítica a la corriente que hace del feminismo mero postureo, que solo lo defiende para ganar likes, aclaran los youtubers. Para Victoria, la pieza de Dulceida se refiere a las mujeres "como si fuésemos seres de luz". "Que las mujeres son perfectas, superdelicadas. Queremos mostrar que eso no es así, somo divertidas, gamberras".

A diferencia de Respeto, de Dulceida, no todos los rostros de este vídeo son tan conocidos. Además de la Chica Fitness, y la anti influencer Soy Una Pringada, aparecen Percebes y Grelos, DicAndrea, PennyJayG, Natalia Flores y Sindy Takanashi. Ilustradoras, empresarias, mujeres que se han ganado un hueco en internet con el trabajo que hacen. "Quisimos hacerlo con ellas porque no son conocidas. Los conceptos de youtuber e influencer están denostados, hay un montón que son la leche y que no se están visibilizando tanto", aclararon los youtubers.

"Lo que menos me gusta de mí es que soy super inteligente", asegura DicAndrea. "Lo que más me gusta de Andrea son sus ojeras y sus pómulos marcados. Creo que es porque tiene depresión". Este vídeo se burla de fragmentos del de Dulceida en los que las mujeres contaban lo que menos les gustaba de su cuerpo y lo que más les gustaba del cuerpo de las demás. Pero eso, que solo hablaban del cuerpo. Y las mujeres somos mucho más.

