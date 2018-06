Cepeda reivindica su derecho a no hablar de su vida privada

"A veces es complicado". Así arranca el cantante Luis Cepeda la mezcla entre alegato, confesión y comunicado que ha colgado en Twitter, en un mensaje que envió la tarde del martes 11 de junio y que en menos de 24 horas ha logrado más de 13.000 me gusta, 3.000 retuits y 1.100 respuestas.

El cantante, uno de los participantes más populares de la última edición del programa Operación Triunfo, ha compartido una nota en la red social (en la que acumula más de 200.000 seguidores) en la que explica cuál es su postura respecto a las informaciones que se publican sobre él, tanto de su nuevo y primer trabajo, Principios, como de su vida privada. Desde hace meses se relaciona a Cepeda con Aitana Ocaña, compañera de edición del concurso y segunda clasificada del mismo. Aunque él no la cita en su escrito, ella está presente en el mismo.

"A veces es complicado, se intenta pero es complicado. Soñamos con una vida y carrera artística, llena de música amor y experiencias", dice el comunicado. "A veces por demostrar amor, muchos destrozan sueños convirtiendo carreras artísticas en carreras mediáticas, cambiando titulares como 'La nueva canción de...' por 'La nueva relación de...'. Somos dueños de nuestra vida privada, de estar dónde, cómo y con quién queramos y hablo por todos. Me preguntarán, y estoy seguro de que lo harán... seguiré contestando que de mi vida muestro lo que quiero, seguiré diciendo que necesito que los titulares hablen sobre música y no sobre una relación", añade. "Seguiré intentando que mi carrera sea musical. Y seguiré queriendo, que a eso tiene derecho todo el mundo. Todos somos personas, tenemos derecho a subir y a hacer con nuestras redes lo que nos salga de ahí abajo, igual que a vosotros, a sabiendas que haya críticas en cuanto a marketing, carpeta, etc... a sabiendas de que haya titulares que no hablen de lo que tienen que hablar. Señores, a lo importante, por favor! Un saludo", concluye.

En los últimos meses, el cantante ha sido más preguntado en los medios por su relación con Ocaña que por su trabajo, pese a que su primer sencillo, Esta Vez, que salió el 1 de junio, alcanzó instantáneamente el número uno en iTunes y distintas plataformas digitales, y ha logrado superar los cuatro millones de reproducciones en YouTube en menos de dos semanas.

La relación entre Aitana y Cepeda ya era muy fuerte en la Academia del programa, pero entonces ambos tenían pareja y lo suyo parecía una bonita amistad. Al salir, Cepeda se desvinculó de su pareja y Ocaña se distanció de Vicente, su novio, de quien no habla, con quien no aparece en fotos y al que ha dejado de seguir en redes sociales. De ahí que los rumores acerca de una posible relación se hicieran más fuertes.

Estas semanas se les ha vuelto a relacionar, puesto que comparten de nuevo escenario al estar en plena gira junto a sus compañeros de OT, y suben fotos y vídeos juntos con frecuencia. Ellos, como siempre, siguen dando la callada por respuesta.