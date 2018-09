Los 18 más elegantes de la alfombra roja del Festival de San Sebastián, y los tres más atrevidos

Hay muchas formas de acudir a un estreno o una ceremonia de premios, y esta edición de Festival de San Sebastián (del 21 al 29 de septiembre) ha dejado imágenes para todos los gustos. Desde esmóquines perfectos para ellos y vestidos de noche impolutos para ellas hasta opciones mucho menos ortodoxas: el traje bordado de Timothée Chalamet, el saludable exceso de Rossy de Palma o la combinación extrema de estampados de Carlos Areces. El objetivo es dejar huella, y hay muchas maneras de lograrlo. Aquí nuestras favoritas.

Ryan Gosling: ha quitado la mala fama al color marrón

Las irrupciones de Ryan Gosling (Ontario, Canadá, 1980) en festivales de cine, premios y estrenos vestido con combinaciones cromáticas que a más de uno le darían temblor de piernas se han convertido ya en un clásico de la temporada cinematográfica. En San Sebastián ha vuelto a atreverse con un color improbable (el marrón), con un estampado arriesgado (el de la camisa) y ha salido victorioso, como siempre.

Ricardo Gómez, José Coronado y Álex González, o cómo llevar un esmoquin de tres formas diferentes

En un manual de indumentaria masculina, los tres protagonistas de Vivir sin permiso podrían figurar perfectamente en la página de "cómo llevar un esmoquin". La forma más ortodoxa es la de Álex González (Madrid, 1980), con pajarita. Coronado (Madrid, 1957) opta por una corbata que le da un aspecto tal vez demasiado serio, y Ricardo Gómez (Madrid, 1994) prescinde de todo y abre el cuello de la camisa. ¿Se habrán puesto de acuerdo?

Robert Pattinson: ese pelo en plena rebelión

A la estrella de High life, Robert Pattinson (Londres, Reino Unido, 1986), se le rebeló el peinado y el viento donostiarra, así que se pasó todo el posado ante los fotógrafos arreglándose el pelo y sujetándoselo con la mano. Eso no impidió que deleitara a los asistentes con una exhibición de lo que ya podemos definir como "estilo Pattinson": prendas relajadas y con un toque roquero, desaliño cuidado, cara de pocos amigos y pantalones estrechos. No intente imitarlo en casa.

Chulapón Sabina y su bella hija Carmela

Vale, una americana de cuero no es lo más contemporáneo del mundo. Tampoco esa camisa negra, ni los zapatos con suela blanca, ni la gorra de paño. Pero es que quien lo lleva es Joaquín Sabina (Úbeda, Jaén, 1949), y Sabina viste así, y punto. Y nos hace tanta ilusión verle en público, con lo poco que se prodiga últimamente, que estamos dispuestos a aceptar el look completo, cigarrillo incluido. Y también, claro, la imagen se embellece al ir acompañado de una de sus dos hijas, Carmela, de 28 años.

Danny de Vito, y me importa un rábano ir hecho un pintas

Con De Vito (Nueva Jersey, EE UU, 1944) nos pasa como con Sabina: ¿Una camisa violeta? Si él la lleva, nos parece bien. ¿Gafas de sol? Será que le molesta la luz. ¿Debería haber pasado por la peluquería? Cuando uno es Danny De Vito, ¿qué importa todo eso?

Alex Monner: ha nacido una estrella

A primera vista, el look del actor catalán Alex Monner (Barcelona, 1995) no tiene nada de extraordinario. Pero si uno se fija en los detalles obtiene una descripción bastante precisa de cómo vestir bien en 2018: la camisa no es entallada, sino de corte relajado y con mangas hasta el codo (ya es hora de desterrar la manga remangada en torno al bíceps). El pantalón es de corte vaquero, pero de un tono verdoso muy interesante, y con la longitud adecuada. Los zapatos son bonitos y el corte de pelo y la actitud resultan naturales. ¿Ha nacido una estrella? Nosotros creemos que sí.

Blanca Suárez: arriesga, y triunfa

Seguramente Blanca Suárez (Madrid, 1988) pensaba que su look más comentado sería el vestidazo con escote infinito que lució en la alfombra roja, pero este conjunto estampado, reluciente y tornasolado es infinitamente más interesante y menos previsible. Quien arriesga, gana.

Claire Foy: minimalismo bien enfocado

¿Estamos viendo a Claire Foy (Stockport, Reino Unido, 1984) o a la reina de Inglaterra que interpreta en The Crown? No lo sabemos, pero este vestido negro y verde tiene un poco de ambas. Simplemente vale la pena comentar que un diseño tan sencillo es en realidad muy difícil de llevar. Foy ha reducido la joyería hasta la nada y su apuesta minimalista es uno de esos looks que cortan la respiración a la concurrencia.

Íngrid García Jonsson: perfecta, a pesar de los pliegues

La hispano-sueca Íngrid García Jonsson (Skelleftea, Suecia, 1991) es una de las actrices que mejor visten y que mejor lucen la moda en cada una de sus apariciones. Para la ceremonia de entrega del Premio Donostia eligió una opción improbable, con multitud de pliegues y brillos que flotaban en torno a su cuerpo en lugar de ceñirse a él. Ni manga larga, ni escote palabra de honor, ni tonos oscuros ni corte sirena. Y, sin embargo, va perfecta.

Lily-Rose Depp, Louis Garrel y Laetitia Casta: tres de las personas más guapas del planeta

Tres de las personas más guapas del planeta, Lily-Rose Depp (París, Francia, 1999), Louis Garrel (París, Francia, 1985) y Laetitia Casta (Normandía, Francia, 1978) posan en San Sebastián demostrando la superioridad innata de las grandes estrellas francesas para deslumbrar en una alfombra roja. Ninguno de los tres eligió atuendos excesivos sino diseños sencillos, precisos y sobrios, dotados de ese raro ingrediente llamado chic. ¿Quedarían igual de bien vestidos de chándal? Probablemente.

Chino Darín y Úrsula Corberó: ¡viva el amor conjuntado!

Ante ustedes, dos formas de utilizar el color negro en beneficio propio. Chino Darín (San Nicolás de los Arroyos, Argentina, 1989) lleva un esmoquin impecable , pero ha sustituido la pajarita por una corbata fina sujeta con alfiler. Úrsula (Barcelona, 1989), un arriesgado vestido brillante que cae a plomo gracias a un ribete XXL en el bajo de la falda. Los dos, repeinados del mismo modo. No sabemos si está muy bien o solo regular, pero no nos nieguen que la imagen es magnética. Cuando se es tan guapo como ellos, no viene mal jugar con fuego de vez en cuando. ¿Hace falta decir que son pareja?

Juliette Binoche: así visten las europeas

La actriz francesa Juliette Binoche (París, Francia, 1964) es una de esos regalos que siempre nos proporciona la temporada de festivales europeos. En San Sebastián la hemos visto con varios estilismos, pero nos quedamos con estos dos. El primero, de día, nos encanta por los pantalones rojos y por la blusa estampada, aunque ciertos detalles (los bolsillos horizontales del pantalón) nos dejan algo fríos. El segundo es un vestido de alfombra roja que demuestra por qué es importante seguir teniendo estrellas europeas que vistan como tal. Ave, Juliette.

Y los tres más atrevidos:

Rossy de Palma: antes muerta que sencilla

La pregunta ante esta imagen no es si el vestido de Rossy de Palma (Palma de Mallorca, 1964) es una elección acertada o no. La pregunta es: ¿sería Rossy de Palma el mito que es si se hubiera pasado la vida llevando vaqueros, mocasines y blusas blancas?

Carlos Areces: descombinadamente combinado

El reparto de la película Tiempo después posó con todo un repertorio de moda que podríamos calificar, como poco, de interesante. Íbamos a elegir la camisa negra reluciente y con cuello sencillo de Roberto Álamo, pero la arriesgada combinación de tejidos, estampados, brillos y colores de Carlos Areces (Madrid, 1976) ha ganado la partida por la mano. Nada de esto aparecería en un manual de estilo, pero ignorar la etiqueta de vez en cuando es muy saludable.

Timothée Chalamet: floreado

La estrella de Call me by your name, Timothée Chalamet (Nueva York, EE UU, 1995) acudió a San Sebastián para presentar Beautiful boy y no decepcionó: con traje azul con detalles florales bordados en rojo, ofreció una estampa y una demostración de sensibilidad contemporánea poco habitual en las alfombras rojas.

