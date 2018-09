Paul McCartney, contra Trump y los negacionistas del cambio climático

"Obviamente es Trump”. Paul McCartney no dudó en desvelar la identidad del “capitán loco” que navega en Despite Repeated Warnings, la canción que carga contra aquellas personas que niegan el cambio climático y que incluye en su nuevo disco, Egypt Station. Entrevistado hace unos días en la cadena BBC, el músico británico reconoció que cuando la escribió estaba pensando en los negacionistas que, desde hace tiempo, han encontrado en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a su más descerebrado adalid.

“¿Qué podemos hacer para detener este estúpido plan?” se pregunta Paul McCartney en el tema. En un medio tiempo sombrío de casi siete minutos de duración, el exbeatle se lamenta por la falta de sensibilidad de Trump ante uno desafíos más inquietantes de la humanidad en este siglo XXI. “Pese a las repetidas advertencias de los peligros que se avecinan, el capitán no escuchará lo que se ha dicho”, canta. Razón no le falta: el actual inquilino de la Casa Blanca llegó a desear el pasado invierno “un poco” de calentamiento global para combatir las bajas temperaturas del invierno. Pero peor aún: el pasado junio retiró a EE UU del Acuerdo de París contra el cambio climático, un texto que Trump calificó de “desventajoso e injusto” para su país. Tal vez, por eso, McCartney termina llamando a la acción contra el mandatario norteamericano en un verso no falto de rabia: “¿Cómo podemos detenerlo?... Basta con coger las llaves y encerrarlo”.

McCartney asume de nuevo su papel como defensor del medioambiente. La chispa de su conciencia naturalista se encendió en 1968 con el resto de los Beatles durante un viaje a la India. Aquel retiro espiritual en Rikhikesh junto al Maharishi Mahesh Yogi potenció, más que nunca, las individualidades de los cuatro de Liverpool. Era la primera vez en toda su carrera que una actividad que empezaron juntos la terminaron separados. Para muchos, fue el principio del fin de los Beatles, pero gracias a aquella expedición meditativa, se originó uno de los mejores álbumes de la historia de la música y que cumple este año medio siglo de vida, el White Álbum. También sirvió para descubrir la esencia más particular de cada uno de ellos. Ese es el punto de partida de la bellísima Mother Nature’s Son, un alegato compuesto por McCartney sobre la unidad del hombre y la naturaleza inspirado en la canción Nature Boy que popularizó en 1947 el crooner Nat King Cole.

De aquella época es Cosmically Conscious, un tema que no publicó McCartney hasta 1993. Fue en uno de sus trabajos en solitario más reivindicativos y combativos de su discografía, Off the Ground. Cargado de letras mordaces, el exbeatle apelaba a la lucha de clases y la conciencia social, ecológica y animalista. Reeditado hace cuatro años, este disco, que en su momento fue acogido con tibieza por la crítica, contiene himnos absolutamente mccartianos como Hope of Deliverance o C’mon People, un grito de esperanza en el que clama por un mundo mejor y en el que canta frases como: “Tenemos un futuro y nos lo estamos cargando / Lo haremos mejor / Haremos lo que nunca se ha hecho antes”. Tampoco faltan los cantos a la naturaleza, como la canción que da título al álbum o la balada Golden Earth Girl.

En 2015, tuvo lugar en París la cumbre por el cambio climático y McCartney, acompañado por los músicos Colbie Caillat, Natasha Bedingfield y Sean Paul, protagonizaron el impactante videoclip de Love Song to the Earth. La canción, coescrita por Macca, junto a Toby Gad, John Shanks y Bedingfield, se estrenó en la conferencia COP21 frente al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el resto de líderes mundiales. “El objetivo era inspirar a las personas de todo el mundo a instar a sus líderes a actuar sobre el cambio climático", afirmó McCartney en un comunicado previo.

El activismo verde de Macca, además, no se evidencia solo en su música. Su emblema de vegetariano ilustre le valió hasta un episodio en Los Simpson. Lidera desde hace casi una década la campaña Meat Free Monday (Lunes libre de carne), que busca reducir el consumo cárnico en el mundo. De hecho, el año pasado lanzó el documental One Day a Week en el quereflexiona sobre los efectos medioambientales que tiene la producción de carne a nivel masivo.

Está claro que sus acciones forman parte de un todo. Su proyecto de vida, dentro y fuera de sus canciones, tiene desde hace tiempo un sello personal tan definido hacia la conciencia medioambiental que, al escuchar temas como Despite Repeated Warnings, solo queda decir: “Obviamente es Paul”.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.