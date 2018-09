El sádico que se graba atropellando animales mientras se ríe a carcajadas

Se busca a un desalmado que mata animales desde el asiento del conductor de un vehículo que circula a gran velocidad por una polvorienta carretera o pista sin asfaltar en un paisaje terroso y seco. Un vídeo, cuyo país de procedencia aún no se ha podido determinar exactamente, muestra a un hombre de mediana edad muy excitado que va contando con regocijo cada uno de los emúes que arrolla con su coche:"Uno, dos, tres... ¡jajajaja!", se escucha en la grabación mientras los animales intentan huir despavoridos.

Al menos 10 de estos ejemplares son atropellados por el conductor. "¡Sí, es jodidamente estupendo!", grita mientras ejecuta su salvajada. Los emúes son las segundas aves más grandes después de sus primas las avestruces, y son nativas de Australia, por lo que se sospecha que los hechos pudieron ocurrir en el remoto interior del país de las Antípodas.

El vídeo fue distribuido a través de Facebook por Fabio Galleti, que dejó claro que no era el autor del desmán ni de la grabación, sino que su intención era que el vídeo tuviera difusión para poder atrapar al sádico automovilista que se graba a sí mismo mientras se ríe a carcajadas, y que se haga justicia.

Tras conocer la existencia de las imágenes, la Real Sociedad para la Protección de los Animales (RSPCA) en Australia, comenzó a pedir a los usuarios de las redes sociales su colaboración para atrapar al individuo, al que se le ve la cara en el vídeo. Los animalistas, que se confiesan "sorprendidos y horrorizados", mantienen un aviso en Facebook en el que piden a los usuarios que aporten cualquier pista que pueda conducir hasta el culpable.

"Podemos confirmar en este momento que la sociedad protectora de animales de Australia está trabajando para hacer un seguimiento de varias pistas, pero todavía no se han presentado cargos", explicó la RSPCA de Nuevo Gales al diario New York Post. La asociación recuerda las elevadas multas que puede conllevar el maltrato animal y avisa de que "esta horrible crueldad no debe tener cabida en la sociedad". Mientras, el culpable sigue agazapado en su cobardía.