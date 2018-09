“Es aterrador”: la primera imagen de Joaquin Phoenix maquillado como Joker divide a la gente

Joaquin Phoenix no necesita mucho maquillaje para dar miedo. Serio como Arthur Peck o sonriendo como el Joker, es igual de aterrador.

Todd Phillips sigue aterrorizando a los fans de Batman. El director de la próxima película del Joker, que no llegará a los cines hasta octubre del próximo año, ha vuelto a desvelar imágenes de Joaquin Phoenix (Puerto Rico, 1974) en la piel del criminal de DC Comics. La prueba de cámara que acaba de publicar en Instagram ha provocado todo tipo de comentarios -más de 17.000 en tan solo un día-, y reacciones de estupor.

Ver esta publicación en Instagram Camera test (w/ sound). Joker. Una publicación compartida de Todd Phillips (@toddphillips1) el 21 Sep, 2018 a las 10:00 PDT

Algunos insisten en el aspecto siniestro y desquiciado del nuevo villano: “No dormiré esta noche y soy una mujer adulta. Me esperaba algo así, pero la evolución de normal a maníaco es aterradora"; "el Joker más siniestro, sin duda"; "combustible de pesadilla. Gracias"... Otros son mucho más escépticos con la caracterización del personaje: "¿Contrataron a un niño para hacer el maquillaje?"; "el problema es que esto no es un Joker, es un payaso. El Joker nunca ha tenido nariz o cejas rojas; eso es de payasos, no de bufones, arlequines o jokers".

La película de Phillips profundiza en la vida de Arthur Peck, un monologuista con más dotes para el crimen que para el humor, que vuelve a Gotham para cuidar de su madre enferma y acaba convirtiéndose en el mayor villano de la ciudad. La primera imagen que el director publicó hace unos días demostraba que no estamos ante un Joker al uso y que Phoenix no necesita mucho maquillaje o un pelo verde para sembrar el miedo en Gotham. Al actor le basta sacar su lado más inadaptado, despeinarse la melena y observar fijamente al espectador para ponerle la piel de gallina."Tiene toda la cara de loco" o "solo con mirarle me dan escalofríos", apuntaban algunos en la foto que desveló el pasado lunes sin maquillaje

Phoenix está acostumbrado a recrearse en el tormento de sus personajes. Lo hizo cuando dio vida al acabado Thomas Pynchon en Puro vicio (2014), cuando se metió en la piel del emperador romano Cómodo en Gladiator (2000) o cuando se interpretó a sí mismo en el falso documental I'm Still here (2010). Ahora le toca recoger el legado de Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto, y sacar su mejor sonrisa. ¿Dará la talla?

"¿Por qué no va a ser mejor que Ledger? Phoenix es mejor actor y más famoso... Estamos deseando ves esta película, buena suerte Todd", comentaba un seguidor en la prueba de cámara. "Heath Ledger aplaudiría a Joaquin Phoenix ahora. Esperando ver la oscuridad pronto", apuntaba otro. Mucho peor parado acabó el anterior villano: "Leto fue un chiste actuando de Joker. Tenemos que darle una oportunidad". Más allá de las críticas que ha despertado el maquillaje, nadie duda de las dotes interpretativas de Phoenix. Algunos incluso le dan la estatuilla: "Gran elección, será un Oscar".

