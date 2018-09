Acosada en salidas y trabajos de campo. Excluida de proyectos. Sin modelos femeninos que seguir. Receptora de microagresiones. Estas son solo algunas de las experiencias vividas por nuestro colectivo, como mujeres que trabajamos en el campo de la ciencia y la ingeniería.

Estas experiencias minan las oportunidades de progresar en la carrera científica, lo que conduce a la pérdida de muchas mujeres brillantes. Por desgracia, son ejemplos que se repiten en otros ámbitos, según resultados recientes sobre la desigualdad de género en Europa.

Este mes hemos publicado en la revista Palgrave Communications un estudio que analiza el estado de la mujer en las ciencias y la ingeniería de costas. Los resultados muestran que la falta de equidad de género en el trabajo todavía es un problema de gran calado en el día a día de las mujeres en todo el mundo.

Nuestro campo de trabajo son las geociencias y la ingeniería costera, un área que estudia los procesos físicos que tienen lugar en la interfaz entre la tierra y el mar. Tradicionalmente ha sido un campo dominado por hombres, lo que explica algunas de las experiencias vividas por nosotras:

Durante 20 años la gente me ha recordado lo afortunada que era por poder investigar en este campo, porque las “cosas” estaban cambiando para las mujeres jóvenes. Este argumento no concuerda con mi experiencia. 20 años más tarde, las “cosas” siguen sin cambiar y yo ya no soy tan joven. Tras hablar con otras compañeras me di cuenta de que ellas habían tenido una experiencia similar y también querían ver un cambio - Ana Vila-Concejo