Nicole Kidman sorprende con su nueva cara

Nicole Kidman acudió al Festival de Cine de Toronto a presentar su nueva película Boy Erased, sin embargo, lo que más llamó la atención de su paso por la alfombra roja fue su cara. La actriz, de 51 años, lució un rostro sin ninguna arruga, con los pómulos más pronunciados y con unos labios diferentes. La actriz hace tiempo que admitió haber abusado del bótox, de lo que se había arrepentido. “Lo del bótox fue un error, fruto de la presión y del deseo de lucir mejor, algo que les pasa a muchas actrices en Hollywood. Puedo decir que no he vuelto a usarlo y que lo que ves ahora es fruto de una vida sana, de alejarme del humo del tabaco y de dormir todas las horas que puedo. Nada de cirugía”, explicó la intérprete de Moulin Rouge en una entrevista en 2014. Unos años antes, en 2011, después de negar lo innegable, Kidman reconocía por fin su adicción a estos retoques estéticos. La actriz confesaba entonces: “He utilizado bótox aunque no me ha gustado el resultado. Ya no lo uso y ahora puedo mover otra vez la frente". Pero todo indica que ha regresado al uso de retoques estéticos.

Pese a sus confesiones y a su negativa de estas prácticas, la actriz ha seguido sorprendiendo con algunas de sus apariciones. En 2015, Kidman volvió a acaparar todas las miradas en la entrega de premios Crystal + Lucy, en Los Ángeles, aunque esta vez, apuntaron los medios, debido a un desacierto con el maquillaje, como anteriormente le ocurrió a la musa de Tarantino, Uma Thurman.

La obsesión por mantenerse eternamente joven es más que habitual en Hollywood, donde, especialmente las actrices, se sienten presionadas por las exigencias estéticas del guion. Uno de los casos más comentados fue el de la actriz Renée Zellweger. En 2014, la protagonista de El diario de Bridget Jones, copaba titulares de medios de comunicación de todo el mundo por su sorprendente cambio de imagen. La actriz estadounidense apareció más delgada, con menos arrugas, con los ojos algo menos achinados y sin rastro de su característico rostro redondo. Un cambio que incluso despertó sospechas de que su nuevo aspecto le iba a costar el papel que le dio su mayor fama.

ampliar foto La actriz Nicole Kidman y su marido, el cantante Keith Urban, en la Gala Time 100, en Nueva York, en abril. gtresonline

En enero, Nicole Kidman pronunció un dicurso muy emotivo y reivindicativo al recibir el premio a la Mejor Actriz en los SAG Awards en Los Angeles, por su papel en la serie Big Little Lies, en la que interpreta a una mujer víctima de la violencia de género. Al recoger el premio, Kidman rceordó a las actrices mayores de 40 años que, como ella, todavía trabajan en la industria al más alto nivel. Kidman ha cumplido ya los 50. "Recibir este premio en esta fase de mi vida es extraordinario y más en un momento en esta industria con las cosas que están pasando y por un rol como este. Me gustaría reconocer a las otras actrices en esta categoría: Reese Witherspoon, Laura Dern, mis chicas, primero y antes que nada, mis más que talentosas compañeras de reparto, comparto esto con vosotras. Y también quiero decirles a Susan Sarandon y Jessica Lange que os venero, os veo y he aprendido de vosotras. Hay otras — Meryl Streep, Jane Fonda, Judy Davis, Shirley McClain, Judi Dench, la lista es muy larga. Me gustaría decir muchos nombres, pero ahora mismo no puedo. Quiero agradeceros a todas, las estelares actuaciones que habéis dado a lo largo de vuestras carreras y lo maravilloso que es que nuestras carreras todavía hoy puedan seguir después de los 40 años de edad".