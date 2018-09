Olympia de Grecia y Mafalda de Bulgaria, las nuevas caras de la ‘jet set’

Olympia de Grecia (22) y Mafalda de Bulgaria (24), descendientes de las desaparecidas monarquías griega y búlgara, han acaparado todas las miradas en la Semana de la Moda de Nueva York y sus rostros figuran entre los más codiciados para situarse en los front row de los desfiles, confirmando así que su relación con el mundo de la moda no ha hecho más que comenzar. Son el dúo del momento, no temen —ni mucho menos— a las cámaras, tienen perfiles abiertos en redes sociales y rompen con el discreto estilo de vida característico de los descendientes de familias que en el pasado fueron reales, aunque cada una lo hace a su manera. Las dos están vinculadas al rey Felipe. La primera es su sobrina y la segunda hija de uno de sus mejores amigos, Kyril de Bulgaria.

La joven griega, primogénita de los príncipes herederos en el exilio Pablo y Marie-Chantal de Grecia y nieta de Constantino de Grecia —hermano de la reina Sofía— ha hecho una fuerte apuesta por la moda, que estudia en la Universidad de Nueva York. Mafalda de Bulgaria también es una apasionada del estilo, aunque la música es su debilidad y, tras años de trabajo, está a punto de publicar su primer álbum. Con vidas y carreras diferentes, cuando se juntan son muy deseadas por las marcas. En esta edición de la pasarela neoyorquina, ambas compartieron primera fila en el desfile de la diseñadora estadounidense Tory Burch, para la que Olympia de Grecia es imagen, y estuvieron sentadas al lado de actrices como Julianne Moore, Katie Holmes, Tiffany Haddish y Danai Gurira.

Ver esta publicación en Instagram @toryburch #ToryDaily #ToryStories 🌻🌞 Una publicación compartida de Olympia (@olympiagreece) el 20 Jul, 2018 a las 8:45 PDT

Su participación en la Semana de la Moda no se ha limitado a los desfiles, sino que ha continuado en las fiestas y eventos que se celebran una vez terminados. Mafalda de Bulgaria fue una de las invitadas estrella de la fiesta Icon organizada por la revista Harper’s Bazaar, y ahí pudo codearse con cantantes como Christina Aguilera o Nicki Minaj, además de supermodelos como las hermanas Gigi y Bella Hadid, su amiga Kendall Jenner o la brasileña Adriana Lima. Otro de sus compromisos fue acudir a la presentación de la nueva línea de la firma italiana Prada, que presentó una tejidos deportivos en tonos neón en presencia de la joven.

Ambas se criaron juntas en Londres y comparten viajes, amigos, gustos y estatus, dado que la monarquía fue abolida en sus países y han crecido sin ostentar títulos, aunque formando parte de familias influyentes. Sin embargo, han elegido trayectorias profesionales distintas. La búlgara, hija de Kyril de Bulgaria y la mallorquina Rosario Nadal (separados en 2009) ha heredado la discreción de sus padres. Él, empresario de éxito, y ella, consultora de arte, han mantenido un perfil mediático bastante comedido. La joven ha optado por la música y está triunfando por méritos propios como cantante. Estudia en la escuela Berklee College of Music de Boston, una de las más prestigiosas del mundo, con estrictos requisitos de acceso y, después de actuar en muchos locales de Londres y Nueva York, este otoño debuta con su primer álbum. No ha sido un camino fácil, ha trabajado duro por su sueño. No paró hasta conseguir que el productor Ian Barter, el descubridor de Amy Winehouse, apostara por su carrera musical. Combina la música con su gusto por la moda y en ocasiones consigue juntar ambas facetas, como ocurrió en el concierto que ofreció en Madrid el año pasado para la firma Massimo Dutti, con Marta Ortega, heredera de Inditex, en el público.

Ver esta publicación en Instagram Ready to go... Una publicación compartida de MAFALDA (@mafalda) el 24 Ago, 2018 a las 6:33 PDT

A diferencia de Mafalda, el perfil público de Olympia de Grecia es más controvertido. Su madre—famosa en España por haber criticado a la reina Letizia— siempre le ha brindado una ayuda incondicional para integrarse dentro de la socialité y codearse así con diseñadores y modelos, entre ellos, el célebre diseñador italiano Valentino, con quien mantiene una relación familiar. En parte gracias a esos contactos y a la inagotable vida social de sus padres, ha logrado ser imagen de Tory Burch y Dolce & Gabbana, y desfilar por primera vez en la Semana de la Moda de Copenhague. Sin embargo, Olympia de Grecia, que vive en Nueva York, es conocida especialmente por su frecuente asistencia a fiestas y desfiles y por su afición tanto a la cirugía estética como a las compras. Su perfil de Instagram, con 156.000 seguidores, es un derroche continuo de lujo, fiestas y ostentación. La hija de Pablo de Grecia, primo hermano del rey Felipe VI, protagonizó su momento más polémico este verano. Mientras su país estaba sufriendo uno de los peores incendios de su historia, con 88 muertos, ella celebraba su cumpleaños por todo lo alto, sin reparos en compartir imágenes de sus vacaciones en Instagram, navegando en un yate, comiendo erizos de mar o disfrutando de su tarta de cumpleaños.