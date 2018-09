Una sudadera de Michael Kors, igual que una de mercadillo de 8 euros

Michael Kors ha presentado en la Semana de la Moda de Nueva York una colección inspirada en el surf. Poco después de mostrar sus diseños en la pasarela, una sudadera se ha convertido en la protagonista y todo por la similitud de la prenda con una que un fotógrafo mexicano compró en un mercadillo callejero por solo 8 euros.

Santiagopgm subió una foto a su cuenta de Facebook en la que muestra su sudadera, comprada hace dos años, y la diseñada por Michael Kors, presentada esta semana en Nueva York. Ambas prendas mezclan líneas horizontales y verticales de gris claro y marengo, y tienen un bolsillo delantero y capucha.

Inmediatamente las redes sociales se inundaron de críticas contra el diseñador estadounidense, a quienes acusan de plago. Hasta el momento la firma Michael Kors no se ha pronunciado.

Este tipo de diseños es de uso común en México, donde las prendas pueden encontrarse en mercados y puestos ambulantes. El precio suele oscilar entre 3 y 8 euros, mientras que un diseño del estadounidense puede tener un valor de hasta 400 euros.

Esta no es la primera vez que el diseñador es acusado de plagio. En 2014 Roberto Cavalli acusó a Michael Kors de copiar sus diseños "todo el tiempo". "Es realmente escandaloso y nadie tiene el coraje de decir nada. No está bien ", dijo Cavalli a The Hollywood Reporter.