Espías del armario de los famosos

Sin recibir nada a cambio y dedicando varias horas diarias, hay usuarios anónimos de redes sociales que, por pura admiración, ocupan su tiempo analizando los atuendos de personajes famosos y buscando y rebuscando en páginas web las prendas que visten hasta dar con ellas. El nivel de detalle puede llegar a ser matemático, como dar con el fabricante de los calcetines de Selena Gomez, la funda de iPhone que utiliza Kendall Jenner, la marca de pendientes de Bella Hadid o el modelo de gafas de sol de la reina Letizia.

Este tipo de perfiles de Instagram, que suelen llamarse "el armario de" o "el estilo de", están muy arraigados en Estados Unidos, donde sus administradores actúan con ellas como si de un empleo se tratase. Todo suele comenzar como una afición de personas anónimas que admiran a determinados personajes famosos y quieren vestir como ellos para pasar a convertirse en algo mucho más grande que atrapa a miles de personas. A medida que las cuentas suman followers, también aumenta el nivel de exigencia y la demanda de todo lujo de detalles.

Con 26 años, Julissa Soleece es la administradora de @SelenasCloset desde el año 2012. No se dedica a la moda, es farmacéutica, pero lleva seis años estudiando y compartiendo cada una de las prendas y complementos que luce la actriz y cantante Selena Gomez. "Siempre me ha gustado el estilo de Selena, tiene un enorme ojo para algunas prendas —dice Soleece a la edición estadounidense de Vogue— y por eso lo buscaba para mí misma". Vio que su afición era compartida por otras personas, y hoy cuenta con más de 386.000 seguidores en Instagram.

En los últimos meses, la última tendencia es estudiar los looks de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Hay varias cuentas dedicadas a ello, como @meghan_markle, que suma 300.000 seguidores por dejar constancia de las apariciones públicas de la mujer del príncipe Enrique, o @styleofmeghan, que por ahora solo supera los 8.600 followers, pero que hace un análisis muy detallado de cada pieza que lleva puesta Markle, tanto en su etapa como actriz como ahora, en sus apariciones como miembro de la Casa Real británica.

Esta tendencia ha llegado con fuerza a España. El fenómeno de Operación Triunfo no ha escapado a la lupa de los usuarios de Instagram. Más de 38.000 personas siguen el perfil @ot.looks para tener localizadas, una a una, las prendas y complementos que visten los músicos, tanto los que utilizaron en la academia como los que lucen al salir de ella en conciertos o videoclips, en eventos o redes sociales.

Personalidades como la reina Letizia llevan años despertando un interés especial por su apariencia en actos públicos. Sara Escudero, de 25 años, lleva cinco años analizando los estilismos de Letizia a través de su blog Letizia de princesa a reina, que también tiene cuentas en las redes sociales. Todo comenzó como un mero pasatiempo, dada la admiración que sentía por la entonces princesa. "Yo seguía a la reina Letizia porque me interesaba, buscaba lo que llevaba pensando en mí. Como vi que las redes sociales tenían mucho poder, abrí cuentas en Instagram y en Twitter para ir subiendo lo que llevaba. Empecé a ganar seguidores casi sin darme cuenta", explica Escudero, que hoy suma 73.000 en su Instagram @letizia_de_princesa_a_reina y que no solo da con las prendas y complementos, sino que también crea collages comparativos o de detalles para que la imagen sea más atractiva.

Escudero se declara admiradora de la reina y cuenta que analizar sus atuendos es su "pasión", y por eso invierte en ello "muchísimas horas". "Hay que tener mucha paciencia. Nadie me facilita la información. Cuando empecé, igual tardaba cinco horas en localizar las prendas. Ahora, más o menos cuando lo veo ya sé de qué marca es, aunque no es fácil, porque tiene ropa y zapatos de otras temporadas, o a veces apuesta por marcas muy pequeñas y desconocidas". La joven dice imponerse un nivel de exigencia muy alto, y reconoce que sus seguidores también le reclaman estar al día y actualizar sus redes con mucha asiduidad.

"No soy periodista ni he estudiado comunicación. Soy odontóloga, vivo en Alicante, y seguir a la reina Letizia es un hobbie, algo que me gusta y disfruto. No me ha permitido ganar dinero, pero sí grandes satisfacciones. Para mí no es una obligación. Es más, cuando encuentro una prenda, me satisface pensar que lo he conseguido", asegura.