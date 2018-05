Cómo tener tu propio estilo en la época de Instagram

Te ha pasado muchas veces. Ves esa foto, observas las prendas que lleva la chica y quieres ponerte el mismo conjunto. Pero cuando tratas de llevar esa ropa sientes que no eres tú, que lo que en Instagram parecía un look extraordinario en ti resulta falso e impersonal, que no tiene esencia y, lo que es más importante, que no te define como persona. Encontrar tu propio estilo en una época en la que todo se copia, se clona y se produce en masa no es una tarea fácil. Es más, puede parecer incluso que el estilo es algo solo al alcance de quién vive de ello.

“Hemos crecido con la idea equivocada de que se nace con estilo. Eso hace que muchas mujeres desconecten porque creen que a ellas no les ha tocado. Eso es fruto de una imagen que lanza la industria. Pero detrás de todas esas imágenes existe una personalidad. La belleza es posible, el estilo es posible en la vida real”. La que habla es Andrea Amoratti (Santiago de Compostela, 1977), una periodista que tras trabajar durante años en la industria de la imagen decidió cambiar la moda por el estilo “dos conceptos que son primos hermanos, pero diferentes”.

Andrea Amoratti. Imagen cedida por Planeta

Para explicar estas diferencias, la periodista gallega acaba de publicar el libro Empieza por los zapatos (Planeta Editorial), una guía que pretende desterrar los tópicos sobre la moda para centrarse en la importancia de reconocerse en cada prenda que llevamos. “El estilo no solo tiene que ver con la ropa. El estilo tiene que ver con el ritual de lo que hacemos, con los entornos, con una manera de ver el mundo y de verte a ti que no es solo tu ropa. Tu estilo eres tú y lo que decides hacer con tu ropa”, asegura.

Uno de los primeros consejos que aparecen en el libro es desengancharse de esa inmediatez que imponen las grandes marcas y que nos obliga a querer consumir cada semana la última novedad.

“Para tener estilo hay que tener tiempo porque necesitas tomar decisiones. Si pasas todo tu tiempo comprando a lo loco sin tomar conciencia de lo que tienes tu estilo se desdibuja. Otra de las ideas que nos han metido en la cabeza es que si tenemos más somos más. Y esa es una regla inversa, al final no necesitamos tener para ser”.

Derribar ese adoctrinamiento que nos ha hecho pensar que solo nos vestimos para los demás es otra de las misiones del libro de Amoratti. “Creo que el estilo es una forma genuina de comunicarse. Venimos diseñados de esa manera. Pero no solo nos comunicamos hacia fuera, sino también nos sirve para comunicarnos con nosotros mismos. Por eso hay que entender que cómo nos vestimos es una conversación que mantenemos con nosotros mismos durante toda la vida”.

¿Y que opina la periodista sobre los programas de cambios de look que imponen ropas estridentes a personas que llegan al plató completamente anodinas? “Es mejor que la gente aprenda a tener una imagen, a que no tenga nada. La única pega de estos programas es que después tienes que aprender a gestionar tu propia imagen. Pero ver el efecto que tiene si uno le da importancia a su aspecto y sentirse mejor con ellas mismas es ya una oportunidad”.