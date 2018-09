Una ‘mujer unicornio’ en tu cama. ¡No te enamores!

Desde fuera, el mundo del sexo liberal o más conocido como swinger está lleno de estereotipos que distorsionan su existencia. Ni todo son parejas ni todos entran, cogen su ración de sexo y desaparecen. Cada uno establece su propio mundo personal, amatorio y emocional, habiendo tantas combinaciones como individuos entren en el juego. Cada individuo, ya sea en pareja o a solas, actúa como quiere y mejor se siente. Hay quienes no repiten jamás con los amantes que un buen día (o una buena noche) se cruzan y hay parejas que se sienten más cómodas con otras que ya conocen, trazando sus encuentros sexuales en citas esporádicas con ellos. Si cada relación es un mundo, imaginen cuando los implicados son más de dos.

Disfrutar de tu propia sexualidad siendo honesto es lo mejor que te puede pasar en la vida. No sé ustedes, pero yo me he empeñado en ser feliz.

Gwen, @MissTaboo en las redes, es una de estas mujeres, empeñada en que su sexualidad se tenga en cuenta, aunque para explicarlo tenga que hacerse llamar mujer unicornio. A su cama solo se entra después de gustarse mucho. Pero olvídate de que sea tu amante al margen de tu pareja. Gwen no se acostará contigo a solas. A Gwen lo que le gusta es acostarse contigo y con tu marido. O con tu mujer y contigo. Ella desea a cada uno de sus amantes, sea la primera o penúltima vez que se acuestan: "Nunca puedes estar segura de que no vas a tener implicación sentimental, por supuesto, pero si partimos de la base de que es algo que NO buscas, difícilmente surgirá", admite. "No estoy disponible para una relación. Me gusta mi vida actual y me gusta mi soledad. La integridad está por encima de todo y dos simples besos y un polvo, no me enamoran". Breada en el ambiente swinger, al que acudía sin nadie del brazo, Gwen ilustra desde su blog a las mujeres que deseen tener este tipo de relaciones y ayuda a las parejas que buscan a amantes que sigan estas pautas: si nos gustamos, nos acostamos. Siempre los tres juntos.

La mujer unicornio no quiere una relación emocional, sino afectiva

Paloma Díez Abad, psicóloga clínica, considera que las apetencias personales de cada una son las que deben regir nuestras pautas de cama, se metan cuantos se metan en ella: "Mi consejo es que las personas hagan aquello que les hace sentir bien, y se comuniquen. Que compartan con sus compañeros sexuales qué les está pasando, lo que les gusta y lo que no. Cómo se están sintiendo, cuándo es una situación deseada y cuándo ya no se es feliz con lo que se hace". Pero, ¿hasta qué punto Gwen puede no enamorarse de los otros dos integrantes de ese trío? Según Díez Abad, enamorarse siempre es una posibilidad que, como mínimo, debe contemplarse: “Hay muchas personas que pueden mantener relaciones sexuales sin afecto, pero si surge el afecto es complicado revertirlo. Complicado y desaconsejable. No es bueno estar enamorado de una persona o personas que no te corresponden y seguir manteniendo una relación que solo es a nivel sexual.”

@MissTaboo repite con muchos de sus amantes. Salen a cenar, van a un club, en esos grupos siempre hay parejas nuevas, conocidos de unos u otros. Es fácil que cualquier noche que quedan terminen en un lugar donde puedan tener sexo. Pero eso no implica que sea la novia de ninguna de esas parejas. Y, por supuesto, es libre: “Te puedo decir que en mi caso, el 70% de las veces me voy sin mantener relaciones sexuales con nadie, ya que no he visto a nadie que me atraiga sexualmente. O al revés, puede ser que yo no le guste a uno de los miembros de la pareja. A veces (que es lo que me ocurre la mayoría de las veces) no me gustan las instalaciones del club, y decido quedar con esa pareja en otro momento y en otro lugar”.

Gwen no es la única mujer unicornio. Simplemente se ha adscrito a esta etiqueta para categorizarse. Hay quien tiene esta necesidad, aunque solamente sea para facilitar las explicaciones respecto a lo que pueden llegar a tener con alguien. La figura de amante que solo tiene relaciones en pareja sin ser la novia de ninguno de los dos no es algo que se dé solo en mujeres. La diferencia entre los posibles hombres unicornio y estas mujeres igual de míticas es que ellas lo dicen en público. Y ellos te lo cuentan por DM (mensaje privado de Twitter). Lo juro.