Las 50 frases más delirantes que hemos escuchado en el estreno de ‘Gran Hermano VIP’

En Telecinco sabían que iban a tener que reunir a pesos pesados para reflotar la marca Gran Hermano. Los datos de audiencia iban a la baja en sus últimas ediciones y la número 18, apodada Revolution, fue cancelada antes de tiempo debido al poco interés de la audiencia. La ocasión de recuperar el formato era tirar de su edición VIP, donde concursan celebridades. Al fin y al cabo la última edición de Supervivientes, de corte parecido pero enfrentados a las inclemencias de la jungla y no a la comodidad de una casa, gozó de unas audiencias espectaculares que llegaron al 35 % de share en su gala final.

Dicho y hecho: en la casa hemos podido ver personajes destacados del corazón como Makoke o Mónica Hoyos, figuras trash ibéricas que fascinan en las redes sociales como Aramis o Angel Garó, cantantes de capa caída pero perfil simpático como El Koala y la necesaria presencia de cuerpos neumáticos para alegrar la vista, representada en Mediaset siempre por tronistas como Oriana o Suso.

Y a la cabeza de todos ellos, sus frases: la unidad mínima de expresión en la era del meme, en la que un comentario aislado dura apenas dos segundos en televisión y meses en las redes sociales. Hemos recopilado los más destacados para que no te pierdas en las charlas de trabajo o de amigos cuando hagan referencias a lo que sucedió anoche. Aquí las tienes.

1. “Entra tu ex”, le dice el presentador Jorge Javier Vázquez al exconcursante y también presentador Carlos Lozano. Responde él: “¿Qué ex? Tengo un lío”.

2. “¿Preocupado?”, pregunta Jorge Javier al padre de la concursante Mónica Hoyos, expareja de Carlos Lozano. “No”, responde éste. “Es usted un inconsciente”.

3. “Oriana estrena extensiones y estrena la casa VIP” (Jorge Javier)

4. “Estoy soltera y no sé por qué, ¡soy un pivón!” (Oriana Marzoli, concursante y extronista de Mujeres, hombres y viceversa)

5. “Fui a Supervivientes, salí a los cuatro días, me sustituyó mi novio, salió en la prensa que le había puesto los cuernos y al volver me echó del piso” (Oriana)

6. “No me gustan los bichos, los animales ni la naturaleza. Y Gran Hermano VIP es antinatura” (Oriana)

7. “Yo he visto todo de rosa y me he dicho: este es mi año” (Oriana)

8. “Nunca había tenido un gallo al lado, te lo juro” (Oriana)

9. “Qué asco, esto no lo pienso limpiar yo” (Oriana)

10. “El bicho este, cojones, ¡que me está mordiendo!" (Oriana a un burro)

11. “Oriana, que es un burro, no un dragón de komodo” (Jorge Javier Vázquez a Oriana cuando ésta se queda acorralada en un patio atemorizada por el animal)

12. “¿Qué te parece la casa, Oriana?”, pregunta Jorge Javier. “Pues un cuadro”, responde ella.

13. “¿Tú qué coño haces aquí?” (Oriana, desde un establo, al ver a su exnovio y también exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa Toni Spina)

14. “¡Cómo sabían que este era tu lugar!” (Toni Spina a su ex novia, Oriana, a verla en un establo)

15. “Soy Mónica hoyos, actriz, presentadora, hago de todo” (Mónica Hoyos)

16. “Soy una ONG de gente que no tiene ni oficio ni beneficio y viene aquí a España porque en Perú, por hablar mal de alguien, solo les dan una licuadora” (Mónica Hoyos, que también es de Perú)

17. “Tú a Carlos le tienes cariño a pesar de todo lo que le ha hecho a tu hija”, dice Jorge Javier al padre de Mónica Hoyos. “¡Y dale, yo no le he hecho nada!”, protesta Carlos Lozano desde el otro extremo del plató. “Es una frase que solo he dicho para meter mierda”, aclara Jorge Javier.

18. “Yo creo que esta llama me quiere escupir un poco”, exclama Mónica al enfrentarse a una llama. Responde Jorge Javier: “Mónica, ¿a quien no nos han escupido en alguna ocasión?”.

19. “Oriana, la llama ya te ha visto y ha puesto mala cara” (Mónica Hoyos)

20. “Te gustan mucho los sombreros hinca, no sé qué querrás tapar con ellos”, señala Jorge Javier a Miriam, otra exnovia de Carlos Lozano que entrará como concursante al programa el próximo domingo. “Los cuernos”, aclara ella.

21. “Me llamo Angel Garó y no sé ni quién soy” (El cómico Ángel Garó, en su video de presentación)

22. “Con un avestruz no he dormido nunca, pero casi” (Ángel Garó)

23. “Conocí a Brad Pitt, fui al estreno de su película, ahí nos conocimos y pasamos un fin de semana de… eh… pero no cuajó la cosa” (La modelo y exmujer de Kiko Matamoros, Makoke)

24. “Qué bien te ha sentado una ruptura”, le dice Jorge Javier a Makoke. “A ti también”, responde ella.

25. “¿Hay un cerdo?”, pregunta Makoke. “No, pero hay una avestruz como un camión”, responde Ángel Garó.

26. “Qué pereza estar siempre con animales, tío” (Oriana)

27. “¿Cómo se lleva Makoke con los animales?”, pregunta Jorge Javier a su exmarido Kiko Matamoros. Responde Kiko: “¿Con los de cuatro patas? Yo no la veo”.

28. “Dice Aramis [Fuster] que es presunta amante de Gadafi y de Obama. Yo lo de Obama no me lo creo, pero lo de Gadafi sí” (Jorge Javier Vázquez).

29. “Soy Aramis Fuster, máxima autoridad mundial en ocultismo y superdotada. Tengo una mente privilegiada, a un nivel intelectual a la altura de Einstein y Bill Gates. Y tengo tres carreras, pero no están convalidadas en España” (Aramis Fuster)

30. “Tengo tres discos grabados, pero no los he querido sacar a la venta” (Aramis Fuster)

31. “Creé una religión, la aramlogía” (Aramis Fuster)

32. “En Estados Unidos predico sábados y domingos” (Aramis Fuster)

33. “Puedo alargar el pene de los hombres en cuatro centímetros o un poquitín menos. He logrado unos resultados espectaculares” (Aramis Fuster)

34. “Tengo gases, fíjate tú” (Aramis Fuster)

35. “Me voy a llevar un camisoncito y sujetadores. Bragas no, porque no tengo. No he usado bragas en mi vida” (Aramis Fuster)

36. “Soy insoportable” (Aramis Fuster)

37. “Aramis, ¿quién te ha engañado esta noche para vestirte así?” (Jorge Javier Vázquez)

38. “Me acabo de enterar de que has sido amante de Obama. ¿Dónde os veíais?”, pregunta Jorge Javier a Aramis. “En Chicago”, responde ella.

39. “Aramis, alárgame el pene”, le pide Jorge Javier a Aramis. “¡Pero si has dicho que últimamente no lo usas!”, replica ella.

40. “No suelo poner Telecinco. Siempre hablan de mí porque la verdad es que siempre la estoy liando” (Isa ‘Chabelita’ Pantoja, hija de la cantante Isabel Pantoja)

41. “Isabel, ¿cómo nos van a pasar cosas a los demás si te pasan todas a ti?” (Jorge Javier a Isa Pantoja)

42. “Chabelita ha sido mi cuñada y luego me casé con su marido” (Techi, ex de Kiko Rivera y Alberto Isla, también concursante)

43. “Tenemos que hablar de un montón de cosas” (Isa Pantoja al ver a Techi entrar en la casa)

44. “Ligo muchísimo, si fuera feo me daría mucha rabia” (Suso, exconcursante de Gran Hermano)

45. “Nos conocimos en una fiesta”, dice Suso sobre la concursante Aurah cuando Jorge Javier les pregunta si se habían visto antes. “Vosotros nunca os conocéis en un museo, ¡ni en el del jamón!”, responde el presentador.

46. “¿Oriana trabajando? Esto solo pasa en Gran Hermano” (Suso al ver a Oriana recogiendo unos rastrojos)

47. “Me pone nerviosa la gente que no es tan inteligente como yo” (Sofía Suescun, exconcursante de Gran Hermano y ganadora de Supervivientes en plena discusión en plató con Dulce, defensora de Isa Pantoja)

48. “Se escuchan ruidos como si hubiera un rinoceronte suelto en la casa”, dice la influencer y youtuber Verdeliss desde el confesionario. “Es Aramis”, responde Jorge Javier.

49. “Darek era una caja de cartón con muchas cosas dentro, pero precintada, y mi trabajo fue quitar ese precinto y sacar todo lo que llevaba dentro, oye, que te estoy hablando” (Candela, novia de Darek, a Darek, modelo polaco famoso por un romance con Ana Obregón)

50. “Todo el día escuchándolo… a veces le digo: para ya un poquito” (la esposa del Koala, cantante y intérprete de la célebre Opá, yo viazé un corrá)

