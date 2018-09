Heroínas a todo color (y en su sitio)

Su trayectoria e importancia no son nada desdeñables, pero apenas conocidas, como ocurre con otras muchas pioneras. Un déficit que pretende alterar el libro ilustrado Heroínas secretas de la Historia de España (Ediciones Plan B, 2017), que rescata las hazañas de medio centenar de precursoras en distintos ámbitos para divulgar su obra.

El autor es el ilustrador malagueño Juan de Aragón, conocido como El Fisgón Histórico en redes sociales, ese lugar virtual que él usa para acercar la historia y sus curiosidades con cómics e infografías. El libro sobre las pioneras, publicado el pasado junio, lo tenía en la cabeza desde finales de 2015. Su tono es divulgativo y sencillo. “No aporta nada que no se conozca, no pretende ampliar información, lo que hay es documentación”, explica este apasionado de los relatos históricos al que le gusta sumergirse en “las cosas raras”, en lo que “el público en general no conoce”.

ampliar foto Algunas de las páginas del libro sobre heroínas que han pasado desapercibidas en la historia de España.

“Son mujeres que hoy podríamos decir que están empoderadas, porque en su época tuvieron el reconocimiento de sus coetáneos”, continúa el ilustrador. El índice de nombres incluye a las referentes, entre ellas, las citadas al principio de este texto, pero la mayoría son personajes femeninos desconocidos para buena parte de la población. El papel destacado de cada una es contado con ilustraciones y un pequeño texto en cinco capítulos dedicados a las conquistadoras, las guerreras y aventureras, las intelectuales, las artistas y las “poderosas”, término que engloba a reinas y aristócratas.

Una de las heroínas preferidas del autor es Catalina de Erauso, la Monja Alférez, la militar y escritora que se rebeló contra su estancia entre los muros de un convento y, vestida de hombre, vivió prófuga durante años antes de participar en la conquista de América. “Ella misma lo escribió en una autobiografía”, recuerda el ilustrador, que tacha a De Erauso de “personaje redondo”. Entre sus predilectas están, además, Ana María de Soto, la primera infante de Marina de la historia de España (también se disfrazó de hombre para poder embarcarse durante el reinado de Carlos IV); y la artista surrealista Remedios Varo, casi desconocida en España. De Aragón sonríe cuando sugiere que esta pintora es más potente que Frida Kahlo.

Y así hasta el medio centenar de historias ilustradas en el volumen, de 120 páginas. La guerrillera Juan de Arintero; la primera doctora universitaria María Isidra de Guzmán y de la Cerda, conocida como la Doctora de Alcalá; la escritora y humanista Beatriz Galindo, La Latina; la conquistadora Inés Suárez; la pionera del feminismo Concepción Arenal… “Hay padres que me dicen que lo compran [el libro] para leerlo con sus hijas de ocho y nueve años”, subraya el ilustrador, “y está bien que vayan sonando esos nombres, porque son ejemplo de virtudes y de valor”.

En la historia que se enseña hay déficit de personajes femeninos, una situación que el autor achaca a cierta desgana por la historia. “Muchas veces decimos que estas mujeres están escondidas, que la historia no las ha reconocido, pero es que la historia no interesa desde hace años… no es que se hayan borrado deliberadamente, es pura falta de interés”, reflexiona De Aragón, que afirma tener material para un nuevo libro. “O para dos”, subraya. De momento, explica, lo que parece inminente es una segunda edición de Heroínas secretas de la Historia de España.