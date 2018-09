La sonda ‘Parker’ regresa de su viaje al Sol confirmando que “allí no se puede estar”

La sonda Parker, que la NASA lanzó al espacio hace semanas en dirección al Sol con el objetivo de conocer más detalles de la atmósfera del astro rey, ya ha empezado a arrojar los primeros datos. “Calor no, lo siguiente” es una de las primeras conclusiones obtenidas. “Aquí no se puede estar”, “Es irrespirable incluso a la sombra” o “No hay quien lo aguante” son las frases más repetidas de la sonda, que ha regresado con la intención de no volver. “Con razón no hay nadie”, concluye. “Fue un error mandarla en agosto”, ha admitido la agencia espacial. “En agosto no se puede estar en ningún sitio, mucho menos en el Sol”, agregan.

Cinco grandes tuits que lograron pasar a la Historia

1. “Bueno, bueno, lo que he soñado hoy. Tengo que compartirlo con vosotros porque estoy FLIPANDO. Abro hilo”, @martinlutherkingJR.

2. “@Noe, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único tuitero justo que he encontrado en mis menciones #diluvio”, @Dios.

3. “Estos son mis tuits antiguos, si no os gustan pido perdón por los chistes y los borro”, @Groucho_Marx.

4. “Veni, vidi, vici #CRACK #Felizlunes”, @JulioCesar_Oficial.

5. “A pesar de la constante prensa negativa covfefe”, @realDonaldTrump.