Susana Gallardo, nueva pareja de Manuel Valls, millonaria catalana y españolista

El proceso de independencia de Cataluña ha sacudido a la sociedad catalana en su conjunto y a las élites de Barcelona en particular. El viejo orden burgués partidario de la moderación y el consenso se ha hecho trizas, dividido entre los defensores de la independencia o de la unión. En este contexto, Susana Gallardo Torrededia (Barcelona, 1964), la nueva pareja del exprimer ministro francés Manuel Valls —según una información de Paris Match que ninguna de las partes ha desmentido—, ha asumido el papel de abanderada de los partidarios más entusiastas de seguir formando parte de España.

Personas del entorno de Gallardo confirman la relación con Valls, a quien conoció el pasado julio en Menorca en la residencia de veraneo de unos amigos. Un portavoz de la empresaria asegura que Gallardo no hará declaraciones sobre esta o cualquier otra cuestión de su vida privada. Gallardo cuenta con una de las mayores fortunas del país: es accionistas de la farmacéutica Almirall, multinacional de base familiar que fundaron su padre y su tío. La familia Gallardo controla el 66% de una empresa con un valor en bolsa de 2.700 millones de euros. Gallardo también participa en varias sociedades de inversión que manejan decenas de millones de euros en activos. Así, fue vicepresidenta de la marca de moda nupcial Pronovias, fundada por el padre de su exmarido, Alberto Palatchi.

Palatchi y Gallardo se divorciaron en 2016 y Pronovias fue vendida en 2017 al fondo británico BC Partners por 550 millones de euros. El matrimonio Palatchi-Gallardo fue un puntal de la jet set barcelonesa y tras su divorcio han continuado copando páginas de la prensa del corazón. A Palatchi se le ha relacionado sentimentalmente con varios nombres, el último, según la revista ¡Hola!, Zita Serrano Suñer, nieta del ministro de Exteriores de Franco Ramón Serrano Suñer. Gallardo ha asumido ahora el protagonismo por su relación con Valls.

Pese a su posición social, Gallardo no dudó el 1 de octubre de 2017 en montar un número alejado de la tradicional discreción de la burguesía catalana: aquel día se convocó la consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña y Gallardo se filmó cubierta con una capucha y una bandera española visitando un punto de votación en la Via Augusta, en uno de los barrios acomodados de Barcelona. Gallardo aseguraba que había votado cuatro veces y se la veía, en el vídeo, discutiendo con otros votantes.

ampliar foto Isabel Preysler, entre Alberto Palatchi y Susana Gallardo en la inauguración de una tienda de Pronovias en Madrid en marzo de 2016. Carlos Alvarez GETTY

La empresaria explicó al digital Vanitatis que el vídeo había sido extraído de su cuenta de Instagram y justificó su actuación como una suerte de acto reivindicativo: "No soy ninguna valiente. Soy catalana y sé lo que pasa aquí. Somos tenderos, pacíficos y cobardes. Si se hubiera hecho hace años un referéndum, habría salido que no. Ahora, con lo que ha sucedido este domingo [las cargas policiales] y las imágenes que hemos visto, cada vez habrá más gente a favor de la independencia. Es un drama. Tienen que ver que la realidad catalana no son ellos, somos mucha gente y no nos tenemos que esconder". Jorge Gallardo, presidente de Almirall y hermano de Susana, fue noticia en las vísperas de las elecciones autonómicas de 2015 —“plebiscitarias”, según el independentismo— al mandar a sus empleados un vídeo en el que advertía del riesgo de votar a favor de la independencia. La familia Gallardo trasladó a Madrid en 2017 la sede de su sociedad de inversión en el sector sanitario, Goodgrower, tras la declaración de independencia.

Apoyo al PP

Manuel Valls sopesa presentarse a la alcaldía de Barcelona auspiciado por Ciudadanos y cuenta con el apoyo de Gallardo pese a que, hasta hoy, la empresaria había demostrado simpatías por el PP. Ella y su exmarido dieron su apoyo a los populares en las elecciones generales de 2015, organizando una visita a la fábrica de Pronovias para Soraya Sáenz de Santamaría, Alicia Sánchez Camacho y Xavier Garcia Albiol. El hijo de Susana Gallardo, Alberto Palatchi Gallardo, es militante del PP desde 2012 y miembro de la ejecutiva del partido en Cataluña con el cargo de Coordinador de Política de Innovación, Tecnología y Empresa.

Ciudadanos tiene actualmente mayor tirón que el PP entre los votantes catalanes de clase alta partidarios de la unión con España. “Con mis amigos no puedo hablar de este tema. Ahora votan a Ciudadanos, porque les da vergüenza votar al PP. Les da miedo la independencia porque todavía se ganan la vida como empresarios”, explica en sus memorias Antoni Vila Casas, empresario partidario de la secesión y antiguo socio de los Gallardo en la fusión de los laboratorios Almirall y Prodesfarma.

En el vídeo que grabó con su móvil el 1-O, Gallardo recorre las largas colas que forman sus vecinos mientras interactúa con algunos. “Aquí me han dicho que llevar una bandera es provocar. Me lo han dicho no sé cuántas veces”, explica Gallardo mirando a la cámara: “Es el cuarto colegio en el que me dejan votar, en esta democracia catalana. ¡Es de puta madre! No había votado tanto en mi vida. Ahora se lo mandaremos a la CNN, para que vean cómo aquí se puede votar. [...] Llevo cuatro coles, estoy agotada, voy a seguir votando todo el día. Votarem. We will vote! All the way!”.