Solo Wonder Woman irá a la playa de las Dunas en Fuerteventura

A partir de este viernes, acceder a las playas de las Dunas de Corralejo en Fuerteventura será exclusiva de superhéroes. La única carretera que pasa por este espacio protegido permanecerá cerrada hasta el 6 de octubre por decisión del Gobierno de la isla (Coalición Canarias-PSOE). En este periodo, la productora Warner Bros rodará allí parte de la película Wonder Woman 1984. El Cabildo afirma que el corte es necesario para hacer un estudio de impacto socioeconómico en alta temporada y evitar así el cierre definitivo de la carretera, impuesto en 2005 por el Gobierno regional como medida obligatoria a partir de que esté terminada la autovía FV-1 (previsiblemente en 2019). La oposición, vecinos de la zona afectada y los hoteleros, sospechan que el cierre temporal esuna excusa para permitir rodar la película en condiciones más cómodas para la productora en este paraíso turístico.

La decisión del Consejo de Gobierno de la isla fue ratificada oficialmente en un documento el pasado 30 de julio. En la nota, se anuncia el cierre de la carretera FV-104 en un tramo de unos 11 kilómetros en el municipio de La Oliva. El Cabildo explica la actuación con la necesidad de realizar "durante los meses de mayor afluencia de visitantes" un estudio de cómo este corte podría afectar al tráfico, a los turistas, a las actividades económicas y a los vecinos de la zona. El objetivo anunciado es reforzar con datos la petición, ya trasladada al Gobierno de Canarias, de que no se cierre nunca definitivamente la carretera. En el municipio de La Oliva están empadronadas una 27.000 personas y entre agosto y septiembre pernoctan más de 16.000 visitantes, según los últimos datos disponibles. El Gobierno local comunicó su decisión al patronato de Turismo de Fuerteventura el 2 de agosto.

Las obras para montar el set de la secuela de Wonder Woman en el espacio protegido ya han empezado, según afirma el Gobierno de la Isla y atestiguan distintas imágenes tomadas por vecinos. En palabras de Edilia Pérez, consejera de Obras y Carreteras y presidenta de Fuerteventura Filmcommission, oficina del Cabildo de "ayuda a los rodajes de cine, cortometrajes, televisión y publicidad", Warner Bros empezó los trámites para grabar a principios de año. La productora "lleva ya un mes y medio" en la isla organizando castings y decorados, pero el rodaje en sí no empezará antes de septiembre, explica. "El permiso municipal es por 11 días de grabación", agrega Isai Blanco, alcalde de La Oliva. Los dos explican que la presencia de la producción cinematográfica implica beneficios para muchos sectores económicos y calculan que se dejará en Fuerteventura unos 20 millones de euros.

Protestas de los vecinos de la zona

"El Cabildo está privatizando un bien público", afirma Rafael Méndez, portavoz de una plataforma de vecinos movilizada en contra del cierre temporáneo de la carretera en las Dunas. Este abogado residente en la localidad de Parque Holandés afirma que el corte supondrá un perjuicio para los vecinos con coche, que tendrán que hacer más kilómetros para moverse en la zona y sufrirán más aglomeraciones, y aún más para quienes solo tienen motocicleta o ningún medio de transporte propio. Los turistas podrán acceder a muchas zonas de los varios kilómetros de playa del parque solo andando, agrega.

Méndez está convencido de que la carretera no es la principal causa de perjuicio ambiental y que no es necesario cerrarla para estudiar su impacto. Más bien, le preocupa que el rodaje pueda "hacerle daño" a las dunas. El abogado asegura que el Cabildo mintió a la ciudadanía al no explicar que la verdadera razón del corte era conceder el espacio a una empresa privada. Además, critica que los vecinos hayan sido avisados con poca antelación. El Cabildo reforzará durante el cierre de la carretera un servicio de autobuses que conecta por el interior de la isla Parque Holandés con Corralejo (las dos localidades ubicadas en los extremos del parque natural).

Obras para montar el set de 'Wonder Woman 1984', este miércoles al lado de la carretera de las Dunas. María Rodríguez

Antonio Vicente, presidente de la patronal de los hoteleros de la isla, se pregunta qué va a pasar con todos los turistas que no podrán acceder a las playas de las Dunas. Vicente cree que se podría haber elegido una fecha "menos agresiva" para realizar el estudio. Sin embargo, cree que el periodo de cierre temporal se podrá "más o menos superar", porque el rodaje de Wonder Woman 1984 conlleva beneficios económicos y prestigio. Lo que lo preocupa principalmente es que se pueda cerrar definitivamente la carretera, lo cual, en su opinión, sería "una catástrofe".

Estalla la pelea política

Todos los grupos políticos de la oposición (Partido Popular, Nueva Canarias, Partido Progresista Majorero y Podemos) han criticado la gestión del cierre de la carretera. Los portavoces de estas formaciones están de acuerdo con que se potencie la industria del cine, un sector en continuo desarrollo en Fuerteventura, pero acusan al Cabildo de haber justificado con una excusa la concesión del espacio a la productora Warner Bros. Fernando Enseñat del PP cree que "es absurdo" tener que cortar la carretera para realizar el estudio de impacto socioeconómico, sobre todo por la época del año en la que se pretende llevar a cabo y por no tener en cuenta las necesidades de población y turistas. Nueva Canarias (NC) y Partido Progresista Majorero (PPM) han solicitado los expedientes del cierre de la carretera y de las autorizaciones concedidas a Warner Bros.

Coalición Canarias y PSOE, las dos fuerzas de mayoría, aprobaron en 2017 junto a PP, NC y PPM una moción que insta al Gobierno de Canarias a modificar la resolución que obliga a cerrar definitivamente la carretera al terminar la autovía. Estos partidos argumentaron la petición con que esta medida afectaría gravemente a vecinos y turistas y que la protección ambiental del área protegida se puede garantizar con medidas alternativas.

Podemos no apoyó la moción porque, como explica el portavoz Andrés Briansó, la prioridad es la "conservación del paisaje" y no se puede "incumplir una normativa vigente". Briansó agrega que si se cerrara la carretera se deberían poner en marcha medidas como autobuses gratuitos o muy baratos para permitir el "acceso y disfrute de las playas" y en cualquier caso, someter la decisión a la opinión de los ciudadanos tras proporcionarles "toda la información" sobre el tema.

La cuestión medioambiental

El cierre de la carretera de las dunas se decretó como medida compensatoria ante la amenaza que constituye la nueva autovía para la especie protegida de la hubara. Blanca Pérez, viceconsejera de Medioambiente del Gobierno de Canarias, afirma que para reconsiderar esta necesidad hace falta "un nuevo estudio que garantice la viabilidad ambiental". El que ha encargado el Cabildo, afirma Pérez, tendrá por tanto que incluir medidas alternativas para garantizar la conservación del área, además del examen del impacto socioeconómico del cierre. "Hay que buscar el equilibrio entre ambos aspectos, garantizar la sostenibilidad, es decir, la conservación del espacio natural, de las actividades económicas y del uso tradicional de la costa", afirma. "De ese estudio luego ya se pronunciará la Consejería. Nuestro compromiso es emitir un informe tras analizarlo", concluye.

Ni el documento del Cabildo que dictamina el corte provisional de la carretera, ni sus comunicaciones a la prensa y al gerente del patronato de Turismo hacen referencia explícita a que el estudio que se pretende poner en marcha durante el cierre temporal para reforzar la moción aprobada en 2017 sea de tipo ambiental. Tampoco la consejera de Obras y Carreteras, Edilia Pérez, habló en la conversación mantenida con EL PAÍS de otras finalidades salvo el estudio del impacto socioeconómico que supondría el corte.

Protesta vecinal por el cierre temporal de la carretera de las Dunas, este jueves en Puerto del Rosario (Fuerteventura). A. V. Parque Holandés-La Caleta

Pérez dice que fue en el periodo en el que se armaba el expediente relativo al cierre temporal de la carretera cuando "apareció" la solicitud para rodar Wonder Woman 1984. La consejera afirma que la decisión de hacer coincidir esa grabación y el estudio fue para evitar un doble corte, aunque "una película como esta, que es la mayor producción que ha venido a España, hubiera sido suficiente justificación". Pérez asegura que ocupa la presidencia de la Fuerteventura Filmcommission simplemente porque "tocó". En su opinión, el hecho de ser al mismo tiempo responsable de las carreteras en la isla y del asesoramiento a las productoras de cine para rodar no significa que "se pisen intereses".

Las productoras tienen que pedir autorizaciones a distintos organismos públicos y privados para tener el visto bueno al rodaje, según explica. "Nosotros lo que hacemos es vender nuestras localizaciones, nuestros espacios", detalla. Tanto ella como el alcalde de La Oliva admiten que podrían haber comunicado de manera más eficaz a los vecinos de la zona afectada el cierre temporal de la carretera de las Dunas. Warner Bros no ha querido hacer comentarios sobre el rodaje de su nueva película.