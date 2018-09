Extraviados en métricas flamantes

Ritmos enverados, nuevos estilos, experimentos y altos riesgos caracterizan a los artistas que han desembarcado en esta página. Es justo evolucionar, probar cosas nuevas, porque el estancamiento no conduce a ninguna parte, evidentemente. Una muestra de que nada permanece, sino que todo fluye, es esta selección musical donde los artistas elegidos muestran sus últimas novedades.

Sauti Sol acaba de presentar el quinto sencillo de su próximo álbum, Afrikan Sauce. Como ya sabemos, desde el principio del año, cada mes la banda keniana publica un vídeo en el que colabora con un artista africano. Esta vez han decidido quedarse en su propio país y echar mano de Nyashinski para el tema Short n sweet. Tras conquistar éxito tras éxito con esta iniciativa, los chicos deben de sentirse un poco cansados y abrumados de tanta fama porque han sorprendido a sus seguidores con la insinuación de que puede que se tomen un largo descanso alejados del mundo de la música. A la espera de confirmar la noticia, disfrutamos de esta composición.

En enero de 2017, Davido anunció que Yonda, un nuevo artista, prácticamente desconocido hasta el momento, firmaba con su discográfica: Davido Music World (DMW). Desde entonces, el joven ha ganado presencia en la escena musical nigeriana, hasta el punto que su jefe le ha elegido para acompañarle en su nuevo sencillo: With you. Un tema que formará parte del nuevo álbum de uno de los líderes indiscutibles de la música banku que llevará por título Chiona. También serán incluidos en él sus dos últimos éxitos: Assurance y Fia.

Hace tiempo que Kwaye dejó Zimbabue y se instaló en Los Angeles y, a pesar de ello, no pierde sus raíces. Lo podemos comprobar con lo último que nos ha llegado de él: el vídeo de su tema Lost in my boots. Una vez más, el artista deja caer sus tonos suaves con esa base de funkie que tanto le caracteriza. Él ha confesado que este tema surgió en un momento en que tenía problemas con su pareja y se esperaba lo peor. Al mismo tiempo, la canción es un homenaje a su propia experiencia en Estados Unidos, con todos los sueños y promesas que se había forjado y que la realidad ha roto poco a poco. Situación que le ha ayudado a ser fuerte ante la adversidad.

Money es el sencillo que anuncia el próximo álbum de Toofan, el grupo togolés que siempre incita a bailar. Llevará por nombre Conquistadors y todavía no se conoce su fecha de publicación. Mientras, en este anticipo, una vez más, el dúo formado por Barabas y Master Just presenta un vídeo lleno de color ironía y bailes casi imposibles.

Mr Eazi ha llamado a Mr Real, conocido por su gran éxito Legbegbe, y al que quizás sea el mayor representante del estilo que se ha dado por llamar shaku shaku, Slimcase. Estos dos han participado recientemente en diversas colaboraciones, sobre todo desde que la moda de este nuevo ritmo se impone. Juntos acompañan al rey del banku en este sencillo, Overload, que parece ser un indicio de evolución hacia nuevas modas que serán narradas, sin duda, en esta sección.

