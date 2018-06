¿Qué pasa si se me cae un injerto de pelo en pleno proceso?

EL MALVADO DEL PELO — Lo cuenta el periodista Harry Hurt III en su libro Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump (1993). En 1989, tras someterse a una dolorosa reducción de cuero cabelludo para eliminar una calva, el magnate se encaró con su entonces mujer, cliente del mismo cirujano plástico. "¡Tu puto doctor me ha jodido la vida!". Lo que vino después fue un "violento asalto" en el que Donald inmovilizó a Ivana y comenzó a arrancarle mechones de pelo, en un intento de hacerle sentir el mismo dolor que padecía él. Después le quitó la ropa, se desabrochó los pantalones y la penetró. Ivana huyó aterrorizada de la habitación. Cuando regresó a la mañana siguiente, Trump, aún tendido en la cama llena de pelos, le preguntó desafiante: "¿Duele?".

EL INSENSATO DEL PELO — Es palpable el pacto con el diablo de los Rolling Stones: su inmortalidad queda confirmada por los tipazos y pelazos (salvo Keith Richards, que oculta su frente despejada con una bandana) que gastan. Ron Wood, el benjamín de la banda a sus 71 años, dio muestras de querer seguir bailando sobre su propia tumba una vez más. En 2017 se negó a someterse a quimioterapia para vencer un cáncer de pulmón si aquello implicaba perder su pelo. "No iba a perder mi pelo, mi pelo no se iba a ir a ningún lado", aseguró, mientras se preparaba para dejar este mundo tras una extraordinaria vida, sin remordimientos pero con pelazo. El cáncer sólo afectó al pulmón izquierdo y parece que está ya controlado. Juraríamos que Wood sigue fumando en la actual gira de los Stones.

EL SINCERO DEL PELO — "¿Te quedarías calvo, Antoine, a cambio de marcar un gol en el último minuto que supusiera la victoria para tu equipo en una final de Champions?". Negativo, contestó tajante Griezmann, la estrella francesa del Atlético de Madrid. "No, no. Imposible. Prefiero que no. Me da igual que sea una final de la Champions. Que lo meta otro. Pero calvo, no", confesaba el rubio —que sigue a pies juntillas la tendencia balompédica de cambiar con frecuencia de peinado— a nuestra cabecera hermana ICON. No estás solo, amigo.