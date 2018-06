‘Mujer contra mujer’, así es el nuevo videoclip de Las Chillers

Se suben a la platea, la que sea, en bañador, en camiseta o sin camiseta, abren micro y amplificadores, arrancan, y en menos de cinco minutos tienen al público entregado. Tal vez sea porque no fingen, porque nunca han pretendido ser lo que no son, porque disfrutan de verdad con lo que hacen y en su caso no es una frase hecha y porque no conocen la vergüenza ajena ni la propia. Son libres sobre el escenario.

Y así, libres, se han hecho un hueco en festivales y salas, en los Orgullos y en las conversaciones de los amantes de las versiones y la pasión por el folclore, a veces hortera, de los noventa y los dos mil. Versionan a Camela, a Chenoa y a Rocío Jurado. Y triunfan. ¿Quién no quiere tararear cuando tú vas después de un par de cervezas sin miedo a ser juzgado? Pues eso.

Ahora han cogido un clásico, también de los ochenta, Mujer contra mujer, de Mecano, y le han metido guitarras, coros riot y una pincelada ramoniana. Y esta es su versión de la canción compuesta por José María Cano. La banda madrileña, bajo la producción de Joaquín Rodríguez (Los Nikis), ha cogido un hit para hacer otro hit, después de Siempre Juntas, que ya supera las 50.000 escuchas en plataformas digitales.

Este verano Las Chillers presentarán sus singles en varios Orgullos y festivales. Aquí, las fechas ya cerradas.

22 junio, en el Orgullo de Bilbao – Kafé Antzokia.

23 junio, en el Orgullo de Sevilla – Alameda.

6 julio, en el Orgullo de Madrid.

13 julio, en el Festival Ojeando.

29 julio, en el Low Festival.

