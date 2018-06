Mogwai: “¿Sabes lo que es difícil? Levantarte a las 5 de la mañana a montar tablones”

MOGWAI (INSTAGRAM)

Stuart Braithwaite estaba muy nervioso hace poco más de un año. Era exactamente el viernes, 2 de junio de 2017 cuando el guitarrista subió junto al resto de Mogwai al escenario del Primavera Sound sin estar anunciado en el cartel. Era una de las sorpresas que apareció en escena, como ya lo hiciera un día antes Arcade Fire en un concierto íntimo. Lo hicieron además por la puerta grande, para presentar su nuevo disco Every Country's Sun. Ese día descubrimos además que Braithwaite ponía su voz, no canta casi nunca, en una de las canciones más pop del grupo, Party In The Dark.