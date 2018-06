Ricky Martin, más cerca de su sueño de volver a ser padre

Que Ricky Martin quiere ser de nuevo padre es un secreto a voces. Lo viene anunciando hace años, pero parece que ahora está camino de conseguirlo. Varios medios americanos aseguran que el cantante y su marido, el pintor Jwan Josef, esperan gemelas. Ellos de momento guardan silencio, aunque hay quien ya pone incluso fecha a la llegada de las bebés: el próximo mes de octubre. Hace unos meses, en una aparición televisiva en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Ricky ya confesó que estaba planeando tener más hijos y que quería niñas esta vez: “La niñita bonita de papá tiene que venir. Es curioso, porque la manera en la que tenemos los bebés, me permite elegir el sexo. Así que las niñas están de camino”.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció el pasado enero que se había casado con Jwan Yosef, un pintor sirio de nacionalidad sueca con el que mantiene una relación desde 2016. La estrella de Livin' La Vida Loca y Vente pa'ca dio a conocer la noticia en declaraciones al canal estadounidense E! Entertainment Television. "Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les haré saber", señaló Martin.

Ricky Martin detalló que se llevaron a cabo todos los procesos necesarios para formalizar el matrimonio. "Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y todo lo demás", explicó, Por esas fechas la pareja mostró su hogar en Los Ángeles en una revista especializada en arquitectura para un reportaje en el que aparecieron junto a los hijos de Martin. Y es que después de haber terminado una exitosa residencia musical en Las Vegas, Ricky Martin se ha instalado en Los Ángeles, donde puede pasar más tiempo con su pareja, Jwan Yosef, y sus gemelos de nueve años, Matteo y Valentino, en una nueva casa en Beverly Hills.