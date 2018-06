Con empatía se conduce mejor

Circulas en bicicleta por una calzada cualquiera, en una ciudad cualquiera, cuando, de pronto, el conductor de un vehículo aparcado abre la puerta sin comprobar si viene alguien por detrás. El típico caso de dooring. Esta vez, te da tiempo a frenar y el incidente se queda en un susto, pero te das cuenta del riesgo que acabas de correr. Si eres ciclista, está situación te resultará familiar, pero si no lo eres, puede que hayas aprendido algo importante. Esto es precisamente lo que busca Ford con WheelSwap, una experiencia virtual llevada a cabo en cinco países europeos (España, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia) que permite a conductores habituales ponerse en la piel de un ciclista y viceversa.

En España, se realizaron 130 simulaciones durante dos días en el mes de abril. Dos semanas después, los participantes fueron entrevistados de nuevo para comprobar si este intercambio de papeles había sido útil para mejorar su comportamiento en la carretera con respecto a otros vehículos y usuarios. El estudio, presentado a finales de mayo en Londres con motivo del lanzamiento de la campaña Share The Road (Comparte la carretera) de Ford, señala que el 75% de los conductores participantes intentan ahora comprobar que no pasa ningún ciclista antes de abrir la puerta de su vehículo y respetar la distancia de seguridad al adelantarles. Por su parte, el 59% de los ciclistas participantes aseguraron que, desde el experimento virtual, intentan no alternar calzada y acera cuando circulan por la ciudad, y el 66% comprueba que no pasa ningún vehículo antes de incorporarse a la calzada.

Con esta campaña, la marca automovilística pretende crear conciencia y mejorar la convivencia en las calzadas. “Ahora mismo existen dos corrientes sobre esta cuestión: los que quieren cambiar los comportamientos de los conductores, y los que creen que nunca cambiarán y por eso deben desaparecer de los centros de las ciudades”, decía al inicio de la presentación el periodista de la BBC y moderador del encuentro, Jeremy Vine. “Nuestra intención (como fabricantes de coches) no es quedarnos la carretera, sino compartirla”, respondía Steven Amstrong, presidente y consejero delegado de Ford Europa, Oriente Medio y África, y añadía, haciendo alusión a la experiencia WheelSwap, que “la mejor forma de generar una buena convivencia es a través de una buena educación vial y eso se consigue generando empatía”.

Del mismo modo que los conductores pueden mejorar su comportamiento con respecto a los ciclistas, estos pueden esforzarse también para evitar accidentes. “Para compartir efectivamente la calzada, hay que crear un ambiente de respeto mutuo”, apuntaba Servais Knaven, director deportivo del equipo ciclista Team Sky. Existe otro factor determinante para llevar a cabo esta convivencia: la creación de espacios adecuados para su circulación. Ben Hamilton-Baillie, responsable del diseño de los carriles bicis que atraviesan la capital británica, argumentaba que “muchos de los accidentes que se producen a menudo en las ciudades se deben a un diseño inadecuado de las calzadas urbanas, trazadas únicamente para el uso de vehículos pesados en lugar de tener en cuenta la diversidad de usuarios que las utilizan”.

Esto es precisamente lo que exigen cientos de ciclistas en Madrid. El Día Mundial de la Bicicleta, el pasado 5 de junio, en torno a un millar de personas recorrieron en bici la Castellana para reclamar infraestructuras ciclistas con las que mejorar la movilidad sostenible.