Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, saluda a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en funciones del Gobierno. ATLAS

"Me alegro de que os vayáis". Así es como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha dirigido a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la votación de Moción de censura en el Congreso. "Me alegro de que os vayáis", le ha repetido cogiéndola de los hombros y con una sonrisa mientras las cámaras que se encontraban fuera del hemiciclo grababan el momento del encuentro entre los dos políticos. "A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia", le ha respondido la hasta ahora número dos del Gobierno. El episodio ha tenido lugar tras el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez, que el cofundador de Podemos ha vivido en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.