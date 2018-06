Lectura ICON recomendada: ‘Los Caín’, de Enrique Llamas

Uy, qué mal rollo da ese ciervo. No es para menos. El debut literario de Enrique Llamas, aunque no es una novela negra canónica, sí es un relato oscurísimo con secretos ocultos, rencillas familiares, mucho suspense y un poco de antropología rural. ¿Rural? ¿Dónde se desarrolla? En un pueblo castellano de los años setenta. Una especie de Twin Peaks zamorano donde el protagonista, un maestro de escuela recién llegado de Madrid, se da de bruces con lo mejor y, sobre todo, con lo peor de la vida en comunidades pequeñas. ¿Un maestro de escuela? Pensaba que era una novela policiaca. Aquí los policías no aparecen por ninguna parte, pero tampoco hace falta, porque el propio lector acaba convertido en detective, tratando de averiguar qué pasa con el pueblo, con sus habitantes, con sus odios viscerales y con todo en general. ¿Y con los ciervos? Con los ciervos también, claro.

