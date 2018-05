Día del Orgullo Friki: ¡feliz día!

Hoy se conmemora y promueve el día de la cultura geek (en español, friki) en el mundo y, en él, los amantes de la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, los videojuegos y el manga reivindican orgullosos su afición por estos temas. Así, los fans de Star Wars, El Señor de los Anillos, The Big Bang Theory, Juego de tronos, X-Men, Los Vengadores, Bola de Dragón... saldrán este miércoles a la calle vestidos con sus mejores galas para gritar con orgullo: ¡Soy un friki! Pero, ¿por qué el Día del Orgullo Friki se celebra el 25 de mayo?

Otro 25 de mayo, pero de 1977, se estrenó en los cines Una nueva esperanza, la primera entrega de la saga Star Wars. Fue ese día el escogido por razones obvias por los frikis españoles para exhibir sin pudor ni vergüenza su devoción por películas, libros, series, videojuegos...

El invento se atribuye al bloguero español Germán Martínez, conocido en Internet como señor Buebo. Como la web oficial explica, la primera declaración de este día se hizo el 22 de febrero de 2006 en el Blog de El Lado Oscuro del Señor Buebo. Su objetivo era obtener un descuento en las tiendas especializadas y la fiesta se organizó a través de Internet. La concentración más grande tuvo lugar en Madrid, donde 300 frikis demostraron juntos su orgullo con un Pac-Man humano. La celebración incluía un manifiesto con derechos básicos y responsabilidades de los geeks.

Entre los primeros se incluyen el derecho a ser friki, a no tener pareja y ser virgen, a tener pocos amigos y a dominar el mundo. Los deberes apuntan a intentar ser más friki que otros, a opinar sobre temas frikis y a salvaguardar el material y no ser friki de todo. "Hay que estar especializado en algo’, dicta el manifiesto.

Movilizados desde la web oficial y ahora también desde las redes sociales, cada año desde 2006 en varias ciudades españolas los frikis organizan diversas actividades (pases de películas, muestras, coloquios, exhibiciones, desfiles, etc.) para festejar una celebración que en 2016 cumplió una década y que hace años ya rebasó las fronteras nacionales y se convirtió en el Día del Orgullo Geek. Así, desde 2008, el Geek Pride Day se celebra de manera oficial en los Estados Unidos.

El Día del orgullo Friki comparte la misma fecha con otras dos festividades similares de fanáticos: el Día de la toalla, para seguidores de la trilogía de la Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, y el Magnífico 25 de mayo para los seguidores de Discworld (Mundodisco) de Terry Pratchett.

Y aunque tenga su germen en la saga de George Lucas, la celebración del Día del Orgullo Friki no coincide con el Día de Star Wars, que se celebra el 4 de mayo. El motivo de esta fecha nada tiene que ver con cuestiones galácticas, sino más bien políticas.

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el titular que hacía un juego de palabras con May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe), frase emblemática en la saga, y el número cuatro.

Y como todos los 25 de mayo, los hashtags #OrgulloFriki y #GeekPrideDay dominan la lista de trending topics en Twitter.