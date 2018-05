Lectura ICON recomendada: ‘El deseo de repetir’, de Yahvé M. de la Cavada

El deseo de repetir

Yahvé M. de la Cavada

(Aloha)

No sé yo si tengo ahora mismo el cuerpo para novelas generacionales. Acabo de cumplir los 40 y no podemos decir que lo que más me apetezca es que me recuerden lo mal que me ha ido. Le entiendo perfectamente. A mí esto lleva pasándome desde que cumplí los 20. Pero esta novela, debut literario de este crítico musical, es sincera y ligera, en la mejor acepción de estos dos elusivos términos. Es decir, no solo le dice la verdad, sino que se la dice sin esperar que usted haga nada al respecto. Lo cuenta todo tan bien: la desubicación, las promesas rotas, las buenas intenciones, los malos finales… Tres personajes en una encrucijada vital transitan a través de un universo de canciones y madurez. Eso es un oxímoron. Lo era para las generaciones pretéritas, pero para los que crecimos en los noventa, nos dieron la felicidad y luego nos la quitaron, la música es la única herramienta que conocemos para volver a encontrarla.

