Lectura ICON recomendada: ‘Zona Uno’, de Colson Whitehead

Zona Uno

Colson Whitehead

(Destino)

Este tío pasó por aquí hace nada. Cierto, es el autor de El ferrocarril subterráneo, premio Pulitzer de 2017. Pues o escribe muy rápido o aquí hay algo raro. Esta es su novela anterior, es de 2011. Whitehead ha publicado en total seis (y dos libros de no ficción). Apenas tenía cosas en España, pero a raíz del éxito de El ferrocarril... se han traducido El coloso de Nueva York (2003) y este Zona Uno. ¿Y por qué elige este y no el otro? Porque los dos hablan de lo mismo, Nueva York, pero Zona Uno lo enmarca en mi ecosistema favorito del mundo: el apocalipsis zombi. Me vacila. Para nada. Narra tres días en la vida de una brigada de civiles voluntarios que limpian los últimos muertos vivientes de una zona de Manhattan acordonada por el ejército ¿Y mola? El autor se crio en Nueva York y el género zombis es perfecto para un interesante ajuste de cuentas con la ciudad, su pasado y su futuro.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.