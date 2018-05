1

Dylan Witte es un joven que se topa con la dura realidad de tener que llamar a todas y cada una de sus parejas sexuales después de que le diagnostiquen una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Aunque se trata de un caso ficticio, es el argumento de la primera temporada de la serie de Netflix, Lovesick, la realidad es que fuera de la pequeña pantalla también ocurre y mucho más de lo que se quisiera.

En las últimas décadas, el número de personas diagnosticadas con ETS ha crecido exponencialmente y la tendencia no parece parar, llegando a haber más casos que a finales de los 80, según reflejan los datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Por poner un ejemplo, los casos de gonorrea se han cuadruplicado entre los años 2000 y 2015. Algo que no deja de resultar paradójico si tenemos en cuenta que cada vez hay mayor acceso a la información y que deben ser pocas las personas que aún no saben que la única forma de prevenir y protegerse frente a una ETS es usando el preservativo, explican Herrero Conde como Irene López Carrasco, ginecólogas de HM Hospitales y responsables del portal Salud sexual para todos.

No hacer caso a la conocida campaña que decía aquello de "póntelo, pónselo" puede suponer problemas para la salud que pueden llegar a pasar desapercibidos, explica Mariano Rosselló Gayá, andrólogo y experto en medicina sexual en el Instituto de Medicina Sexual de Madrid: "Podemos ser portadores de alguna sin saberlo. La mayoría de ETS tienen un periodo de incubación y, por tanto, no suelen aparecer síntomas hasta pasados unos días o incluso tres semanas". A continuación enumeramos, con ayuda de los expertos, las ETS de las que nos podemos contagiar sin enterarnos y sus consecuencias.