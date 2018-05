Una de las playa de California donde ocurrió el fenómeno. @THEREALJBOWEN

Algunas playas de California (Estados Unidos) se han iluminado desde el pasado lunes debido al fenómeno de la marea roja, que se produce cuando aumenta la presencia de un tipo de algas que tiñen el agua de color rojo. Estas algas contienen dinoflagelados, unos microorganismos que por la noche brillan con el movimiento de las olas al llegar a la orilla. El fenómeno se ha podido observar a lo largo de un tramo de 30 kilómetros de la cota del oeste de EE UU y muchos curiosos han acudido allí para fotografiar o grabar este acontecimiento que no ocurría desde 2013. A pesar de que no es la primera vez que sucede, los científicos no pueden predecir cuándo ocurrirá de nuevo.