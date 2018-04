¿Cuál es la mejor época para viajar a Tailandia?

Cada año casi 200.000 turistas españoles visitan Tailandia, uno de los destinos favoritos del sudeste asiático para el mercado español. Y los 200.000 se preguntan lo mismo: ¿es mejor viajar a Tailandia en época de lluvias o en la temporada seca?

Mi consejo es no obsesionarse con las lluvias. Por un lado, porque la temporada de monzones no quiere decir que esté lloviendo a mares todo el día durante cuatro meses. Lo normal en esa época es que salga un día soleado, se vaya cargando de nubes y a mediodía se abran los cielos para dejar caer agua como nunca has visto. Para luego, a la tarde, probablemente que luzca de nuevo el sol.

Si vas en busca solo de sol y playa, te merece la pena ajustar la visita en meses secos. Pero si tu intención es recorrer el país en general, la época del monzón tiene también muchos atractivos: la lluvia es parte de la cultura y de la personalidad de esta zona del mundo. Hay que hacer como ellos: dejarse mojar por el chaparrón, continuar con tu actividad cotidiana y luego sentir como el sol intenso del trópico te seca en cinco minutos. El agua es vida, un rasgo distintivo, y hay que saber disfrutarla.

Además, en esas épocas de lluvia los arrozales están verdes y el paisaje responde a lo que uno ha imaginado y soñado como el escenario típico del sudeste asiático. La temporada seca es excelente para ir a la playa, pero en el interior y en el norte puede hacer mucho calor (marzo y sobre todo abril, por ejemplo, son meses de calor terrible en Tailandia), los bosques estarán secos y los campos de arroz, marrones, lo que desmerece mucho la experiencia sensorial (y las fotos).

Novicios en la procesión del Wat Phra Mahthat, templo budista del sur de Tailandia Paco Nadal

Resumiendo, podríamos dividir Tailandia en tres zonas bien diferenciadas:

NORTE (Chiang Mai, Chiang Rai)

La época de lluvias abarca de julio a septiembre, nuestro verano. De octubre a febrero son los meses más frescos. Y de marzo a junio, los más calurosos.

Mejor época para ir la norte: de noviembre a febrero.

Mejor mes: noviembre.

COSTA OESTE (mar de Andamán, Phuket, Krabi)

El monzón barre esta zona de mayo a octubre, es decir, en nuestra primavera y verano, con especial intensidad en los meses de julio y agosto. Y se registran picos de mucho calor entre noviembre y abril. La temporada seca abarca de noviembre a abril.

Mejor época para ir la costa oeste: en nuestro invierno, desde diciembre a marzo.

Mejor mes: enero, porque no llueve y aunque hace calor es como ellos llaman, un calor con brisa, no húmedo. Perfecto para disfrutar de la playa.

COSTA ESTE (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao)

Aunque en esta costa puede llover todo el año, los meses más lluviosos son de septiembre a noviembre. Con una temporada seca y fresca de diciembre a febrero y otra más calurosa de abril a septiembre. La buena noticia es que en julio y agosto —los meses en los que más españoles viajan a Tailandia— llueve mucho menos en esta costa que en la occidental, por lo que es más recomendable.

Mejor época para ir a la costa este: de diciembre a marzo se considera la temporada más alta. También en julio y agosto, porque aunque hace más calor, llueve poco.

Pináculos calizos en el parque nacional Khao Sok Paco Nadal

Mejor mes: enero (y en segundo lugar, agosto).

Con todo esto, ¿cuándo viajo a Tailandia? Pues según tus circunstancias:

Puedo viajar en cualquier época del año.

Entonces te aconsejo que vayas en Navidad o en enero, en un paquete que incluya la costa del mar de Andamán (Phuket, Koh Lanta, Krabi, Kao Lak) y el norte. Eso sí, es temporada alta y los precios suben.

Solo puedo viajar en verano (julio y agosto).

Entonces, costa este (Koh Samui, Koh Tao, Surat Tani, Kha Nom) y si quieres, también el norte, aunque llueva algo.

Mi condicionante es el presupuesto, quiero gastar poco.

Pues no hay duda, busca las temporadas bajas de cada región, es decir, las épocas de lluvia. Los precios se reducen drásticamente y no vas a tener problema en encontrar alojamiento donde quieras.

En cualquier caso, Tailandia es interesante en cualquier época del año.