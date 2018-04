CARTAS AL DIRECTOR

¿Dónde está el límite en las luchas entre adversarios políticos, del mismo o distinto bando, por conseguir el poder? A la vista de los acontecimientos recientes, parece que todo vale en política con tal de ver destrozado al contrincante y alzarse con el trofeo. Valen las traiciones, amenazas, coacciones, sobornos, puñaladas por la espalda, escuchas y grabaciones ilegales, invención de pruebas falsas, injurias y calumnias, cohechos y todo tipo de trampas y vilezas inimaginables, propias de los más sanguinarios capos. ¿Qué tipo de personas son estos políticos que se devoran entre ellos como animales?— Joaquín Fernández Sánchez.Pozorrubio de Santiago (Cuenca).

De Cristina Cifuentes no me preocupa que tenga un máster fraudulento, me preocupa que lo haya conseguido en la Universidad pública. No me preocupa que, supuestamente, robara dos cremas hace siete años, me preocupa que alguien se hiciera con la grabación y lleve años chantajeándola. La política hace tiempo que no es un deporte limpio, y hay muchos tiburones blancos en ese océano de mentiras.— Gonzalo Madrigal Fernández-Cid. Madrid.

