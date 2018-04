El peluche y el medievo son las nuevas tendencias en decoración

En física, la causalidad se explica a través del determinismo, la ley que pronunció Pierre Simon Laplace que decía que el conocimiento de todo puede predecir el futuro, y por tanto, evitar la improvisación. En diseño, también ocurre igual, nada es fruto del azar. Aunque las composiciones dinámicas, de juego, que produce el diseñador Misha Kahn (EE UU, 1989) puedan parecer que están planteadas de manera aleatoria. Para nada. 15 de estos nuevos trabajos se presentan ahora en la feria NOMAD Monaco, del 26 al 29 de abril, de mano de la galería Friedman Benda.

“Los muebles tienden a ser estáticos en su estado habitual, y lo que quería era capturar un sentido de ligereza y movimiento, como si fuera una imagen congelada de una animación, pero donde las formas se divierten”, cuenta Kahn al respecto de su banco-escultura American Gothic realizado en peluche.

Podría ser un sagrario catedralicio, pero es un cofre de bronce y cristal y la lámpara Enchanté Sconce de Kahn. Dan Kukla / Cortesía de Friedman Benda y Misha Kahn

La nueva colección que presentará en la exclusiva feria de diseño –se celebra en La Vigie que perteneció a Karl Lagerfeld– está formada, entre otras piezas, por tres nuevas mesas Rock Botton inspiradas en el modo de producir de la joyería antigua, donde las piedras son incrustadas de manera indiscriminada contra el metal.

Silla de bronce Miss Fishy. Dan Kukla / Cortesía de Friedman Benda y Misha Kahn

“La manera en la que yo afronto el vidrio o las piedras es primitiva, las formas metálicas son producidas con un montón de pequeñas piezas”, cuenta el diseñador neoyorquino cuyas obras, en las que incluye minerales como el ojo de tigre, el jaspe o la hematita, parecen extraídas de un filme de animación.

“Me gusta cómo en las películas de ciencia-ficción a los tipos malos se les asigna herramientas tecnológicas más útiles y a los tipos buenos usualmente se les lanza a situaciones más naturales donde ellos tienen que improvisar con cosas que se encuentra”, añade Kahn.

Y en esta improvisación también están su lámpara de pared realizada en bronce y cristal, Enchanté Sconce, su debut en este objeto, así como dos nuevas sillas de su serie Claymation que arrasaron en la última edición de Design Miami. “Las piedras, tal y como yo las he trabajado, me recuerdan al medievo; escogí rocas con un color intenso que parecían piezas gigantes de joyería, y así se consigue que el bronce tenga una textura como de estaño”, añade el diseñador. Y comenta, entre risas: “También hay algo de culto religioso. Me gusta la idea de que estas piezas pudieran servir también como sombrero”.

Mesa de bronce Bronze Walk the Dog Console. Dan Kukla / Cortesía de Friedman Benda y Misha Kahn

