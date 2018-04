12 accesorios para disfrutar al máximo de la PS4, Nintendo Switch y Xbox One

Todo aficionado a los videojuegos sabe que la experiencia gamer va más allá de comprar un juego y encender una consola. Más aún en tiempos donde las máquinas de última generación, como la XBox One, la PS4 y el Nintendo Switch, tienen unas características técnicas que ofrecen multitud de posibilidades a los desarrolladores. En muchos casos, la pantalla y los componentes básicos se quedan cortos para vivir las experiencias que ofrecen estas obras cumbre de la tecnología orientada al entretenimiento.

En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado cuatro accesorios para cada una de las consolas de Nintendo, Sony y Microsoft que potencian y facilitan la experiencia de juego. Desde la experiencia de realidad virtual de PlayStation a la última propuesta para Switch, el Labo, que aúna construcción analógica y emoción digital. Sin olvidar a los complementos que hacen la vida del jugador más fácil, como aquellos que cargan los mandos o permiten más horas de uso sin fundir los chips de la consola. El objetivo de todos es el mismo: exprimir las posibilidades de hardware y software para llevar la diversión al máximo nivel.

PS4

Para la consola más vendida del mercado, los accesorios escogidos ayudan a aprovechar su potente tecnología, que abre paso a la realidad virtual y a la realidad aumentada, sin olvidar los complementos ergonómicos de carga o transporte.

Stand vertical con ventilación

A un precio realmente competitivo, este soporte ofrece un todo en uno. Para empezar, un doble ventilador que disipa el calor de la videoconsola después de una larga partida. Al mismo tiempo, dispone de dos ranuras para cargar dos mandos simultáneamente cuando no se estén usando (sin necesidad de usar el cable mini USB). Además, añade tres puertos USB extra para conectar otros accesorios de la PS4 o el móvil y la tablet. Todo manteniendo el área de juego más limpia y recogida.

Gafas PS VR + Cámara + VR Worlds

La realidad virtual (VR) es el presente y el futuro del mundo digital, incluyendo, por supuesto, a la industria de los videojuegos. Pocas máquinas disponen del potencial técnico para desarrollar la VR o la realidad aumentada como la consola de Sony. Este kit incluye las gafas de VR, con un campo de visión de 100 grados aproximadamente, la cámara (imprescindible), con un ángulo de 360 grados, y el título VR Worlds para iniciarse en una nueva experiencia de juego. Se trata de atravesar la pantalla y meterse dentro, formar parte de él. La cámara PS4 también puede usarse para grabar las partidas y al jugador; algo especialmente usado por los youtubers gamers.

Move Motion Controller

Los mandos controladores de movimiento para PS4 se ofrecen como accesorio para mejorar la experiencia de realidad virtual, aunque en realidad son casi imprescindibles. No tiene sentido moverse dentro de un entorno virtual usando un mando con botones. Al estilo de los controladores de la Nintendo Wii, estos mandos vienen con correas ajustables a las muñecas para mayor seguridad. Son cómodos, con buena ergonomía, y su uso es muy intuitivo, con una interacción inmediata en los juegos de PlayStation VR.

Bolsa de transporte

Aunque a priori parezca un accesorio poco útil, lo cierto es que las quedadas de gamers obligan a un transporte adecuado de la máquina y sus componentes básicos. Esta bolsa es oficial, licenciada por Sony. El bolsillo principal sirve para guardar el sistema PS4, y trae un compartimento frontal independiente para los mandos, la cámara, el cargador y los cables. Viene completamente acolchada para mayor protección y la correa del hombro es ajustable.

NITENDO SWITCH

Dejando a un lado las baterías externas, probablemente un accesorio imprescindible de Nintendo Switch para sesiones maratonianas jugando al Zelda o al Mario Odyssey, los complementos de esta consola pasan por el cuidado de su pantalla y por un lanzamiento que ha generado muchísima expectación.

Nintendo Labo

La inventiva, la imaginación y la creatividad han sido en el mundo gamer territorio Nintendo. El Labo para Switch crea nuevas formas de jugar. Consiste en crear casi cualquier cosa con un cartón; por ejemplo, una moto, y a continuación combinar ese objeto con la consola para jugar a montar en moto. Viene con 28 planchas de cartón, una tarjeta de juego, pegatinas, cuerdas, ojales y cintas de goma. Se pueden construir hasta cinco juguetes para una integración total de los clásicos juegos de construcción con los videojuegos más modernos. Su esperado lanzamiento es el próximo 27 de abril, pero se puede ordenar en preventa en Amazon España y recibirlo ese día.

Pro Controller Nintendo Switch

Desde el lanzamiento de Switch, la mayoría de los usuarios apuntaron la necesidad de tener un mando alternativo a los Joy-Con para jugar en los modos televisor y sobremesa. Este modelo es un producto oficial de Nintendo y recrea perfectamente la forma de un mando de los de toda la vida. Además, es inalámbrico para una mayor comodidad y poder disfrutar de todo el catálogo de Switch cuando se abandona el modo portátil.

Volante Mario Kart Deluxe 8 modelo Mario

El complemento perfecto, casi imprescindible, para uno de los juegos más aclamados de la historia de Nintendo. El volante Mario Kart 8 Deluxe fabricado por Hori tiene licencia oficial de Nintendo, pero es de mayor diámetro que el original y, por tanto, la sensación de conducir es más real. El agarre es antideslizante, los gatillos de los botones L y R son extra grandes y se pueden acoplar los dos Joy-Con. Para los fans de Luigi, también está disponible en verde.

Kit de complementos Zelda Breath of the Wild

Para muchos, es el mejor juego de Nintendo Switch y uno de los mejores de la historia. El caso es que The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha conseguido vender consolas por sí mismo y ha generado toda una línea de accesorios para la máquina de Nintendo. Por ejemplo, este kit de complementos, formado por una caja metálica que hace pareja con un mando comfort grip a juego —que se compra por separado— y en la que se puede guardar la consola. Y, por otro lado, unos auriculares, un protector de pantalla y una gamuza para limpiarla. Todos los accesorios tienen diseños de la legendaria saga —con licencia oficial de Nintendo—.

XBOX ONE

La consola de Microsoft tiene multitud de accesorios. Más allá de los clásicos Sensor Kinect u Oculus Rift, los complementos profesionales para potenciar juegos arcade de conducción, de lucha o para los canales de YouTube son los más demandados.

Capturador de partidas Avermedia

El complemento definitivo para los jugadores enfocados a lo social y a las comunidades de gamers de YouTube. Este capturador permite grabar y editar las partidas y subirlas directamente a Internet sin pasar por el ordenador. Permite incluir comentarios de voz y acceder directamente a la plataforma de vídeo. Es compatible con iOS y Android.

Volante Thrustmaster

Para los locos de los juegos de coches, probablemente no haya nada igual a este volante. En colaboración con Sparco, la firma Thrustmaster ha reunido la tecnología más avanzada para llevar el simulador de conducción a otro nivel. El volante es una réplica a tamaño real del volante de Sparco P310 Competition. El sistema del servomotor de 40 vatios y el juego de pedales hacen el resto. La experiencia es alucinante. Para darle una vuelta de tuerca más a una experiencia de conducción real con un volante profesional, el complemento ideal puede ser un par de guantes como los Hypergrip Sparco.

Mando arcade retro

Aunque su precio pueda llamar la atención, detrás está uno de los mandos arcade de mayor calidad que se pueden encontrar en el mercado. Es de tacto rápido y la durabilidad de sus interruptores es de hasta 80 millones de pulsaciones. Permite una configuración total, como el cambio de la palanca con el destornillador que viene dentro del stick. Para juegos tipo Mortal Kombat o Street Fighter, no hay nada parecido. El accesorio perfecto para recrear en casa esas tardes de antaño en los salones recreativos del barrio.

Soporte vertical

Este soporte lleva estabilizadores de goma y almohadillas anti deslizantes y permite acoplar la XBox One sobre él con un sencillo empujón. El objetivo es ahorrar espacio y permitir una mejor ventilación de la consola. No es un accesorio oficial, pero la firma garantiza una total compatibilidad con un precio muy competitivo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de abril de 2018.

