Lenovo Desafíos Jedi: sumérgete en el universo ‘Star Wars’

Lenovo Mirage: 209,2 x 83,4 x 154,8 mm y 477 gr; botones de cancelar, seleccionar y menú; cámaras de seguimiento de movimiento dual

Espada láser: 315,5 x 47,2 mm y 275 gr; botones de encendido, matriz de activación y control

Baliza de seguimiento: 94,1 x 76,7 mm y 117 gr; botones de encendido y color

Conexión: Bluetooth

Idiomas: Español, inglés, alemán, japonés y francés.

Smartphones compatibles: iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, Samsung Galaxy S8, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel, Moto Z² Force Edition, LG G6

Cables de conexión: Lightning a microUSB, USB-C a microUSB, microUSB a microUSB