Un niño con autismo construye con Legos la maqueta del Titanic más grande del mundo

Brynjar Karl Birgisson de 15 años y que padece un trastorno del espectro del autismo (TEA) ha construido la maqueta del Titanic más grande del mundo con piezas de Lego, según explican varios medios. El niño islandés, que comenzó su aventura en este proyecto con 10 años, ha conseguido que su hazaña se exponga en un museo de Estados Unidos.

En un principio, el pequeño usó 56.000 ladrillos Lego para hacer la réplica, que mide ocho metros de largo y 1,5 metros de alto. "Aunque después de que se rompiera la parte frontal, tuvimos que comprar más. Llegué a necesitar 65.000 piezas en total", ha dicho el niño, que se reconoce como un gran amante de Lego desde los cinco años, según dijo a la CNN. Lego ha llegado a hacer una buena rebaja en sus productos a este pequeño para que consiguiera su objetivo para el que, además, necesitó 120 tubos de pegamento.

La supermaqueta del Titanic ya ha sido expuesta en museos de Islandia, Suecia, Noruega y Alemania y ahora viajará a Tennessee (Estados Unidos). Su creador también asistirá al acto previsto para el próximo 21 de abril. No es la primera vez que Brynjar va a este país. El niño ya estuvo allí para explicar a otros niños su historia con el autismo y la gran maqueta del Titanic.

Brynjar ha explicado que el proceso de construir el Titanic le ha ayudado mucho con su autoestima: "Cuando comencé el proyecto casi no podía comunicarme con los demás y ahora estoy aquí parado, en un escenario, y dando entrevistas. Me ha dado confianza". "Cuando comencé el proceso de construcción tenía a una persona ayudándome en la escuela en cada paso que daba, pero hoy estoy estudiando sin ningún tipo de apoyo. Mis notas han aumentado y mis compañeros de clase me consideran su compañero. He tenido la oportunidad de viajar, explorar y conocer personas maravillosas", ha añadido. "Esta experiencia me ha ayudado mucho con mi autismo", ha declarado niño en The Guardian. "A pesar de que sigo siéndolo", ha continuado el pequeño, "y siempre lo seré. He sido educado para ser lo más normal posible. Lo que quiera que sea ser normal".

El TEA es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Fundamentalmente, afecta la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros, la imaginación y la conducta entre otras cosas. También, está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos.

Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. La incidencia es de unos 60 casos por cada 10.000 niños. En España, con una estimación de 13.000 niños afectados, las estadísticas constatan que existen entre uno y dos casos por cada 1.000 niños.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.