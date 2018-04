Javier Bardem niega haber atacado a España a través del fútbol

El martes, el diario Le Parisien publicó una entrevista con Javier Bardem en la que daba su opinión sobre el caso Woody Allen, la diferencia de visión y cuidado de la Cultura en Francia y en España -en la que reflexionaba sobre el eco del César de Honor a Penélope Cruz- y en un momento dado, según aparecía en el periódico y fue traducido por la agencia EFE, apuntaba: "En España a la gente solo le interesa el fútbol. Cuando dices que eres artista te miran como si hubieses hecho algo malo".

Tras el ruido mediático generado en las redes sociales, el equipo de Javier Bardem ha enviado a EL PAÍS el siguiente comunicado: "Pues eso, que a uno le ponen entrecomillados de frases sentenciosas que nunca he dicho. Ahora toca generalizar con que en España SOLO interesa el fútbol. Mentira. Yo nunca he dicho eso. No he comulgado nunca con las generalidades por falsas y erróneas. Pero ya sabemos que en MUCHOS casos lo importante es el anzuelo para que pinchemos en la noticia, y eso se consigue con sabrosos titulares, aunque sean manipulados para ese único fin de captación".

Javier Bardem empezará en unos días la promoción de Todos lo saben, el filme que el iraní Asghar Farhadi, doble ganador del Oscar, ha rodado en España y que el próximo 8 de mayo inaugurará el Festival de Cannes, un día antes de su estreno en Francia. Además se ha anunciado que encarnará a Hernán Cortés en una miniserie para Amazon que producirá Steven Spielberg.