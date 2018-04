@Tortillapatatas: el 'all star' de las tortillas en Instagram

La tortilla de patata es un plato capaz de crear un consenso que supera generaciones, clases sociales e incluso sensibilidades regionalistas y/o nacionalistas. Es virtualmente imposible conocer a alguien al que no le guste la tortilla de patata: es un ‘like’ instantáneo. Por eso, no nos extraña nada que una cuenta como @tortillapatatas tenga casi 37.000 seguidores en Instagram. En sus fotos y vídeos no hay nada más que tortillas y tortillas de todos los tipos imaginables: más o menos cuajadas, con cebolla, sin cebolla, con añadidos variados que van desde el jamón a la trufa… ¿Quién se esconde detrás de esa sucesión de fotos en amarillo dorado? Nos pusimos en contacto con ellos para que nos contaran.

¿Hola? ¿Quiénes estáis detrás de @tortillapatatas?

Soy Cherenkov Ayuso, madrileño de 35 años, me dedico al sector sanitario. Soy un amante empedernido de la tortilla de patatas que desde hace muchísimos años. Intento hacerla un mínimo de dos veces por semana.

¿Cómo empezó todo?

En diciembre de 2016 utilicé una cuenta de reposteo de panettones que tenía (sí, hago panettones también) que no usaba y la convertí en @tortillapatatas. Es mi sueño: el amor y la pasión que siento por la tortilla de patatas está latente en el espíritu de la página. Cómo me siento o cómo estoy, está reflejado en cada foto posteada.

"El pincho perfecto debe comerse cuando han pasado entre 10 y 15 minutos desde que la tortilla ha salido de la sartén"

¿De dónde sacáis las fotos que colgáis?

Parte de las fotos son de familiares, venimos de una familia hostelera. Otras son mías, que también soy un cocinillas, y muchísimas vienen de cocineros caseros o de restaurantes. Normalmente el 90% del trafico nos viene por mensajes directos o a través del correo electrónico (info@tortillapatatas.com). En alguna ocasión vemos alguna foto de usuarios a los que no conocemos y que nos interesan. Entonces contactamos con ellos comentándoles que nos gustaría repostear su imagen y aún no nos hemos encontrado con ninguna negativa.

Hay que perder bastante tiempo en seleccionar la foto que vas a subir. No vale cualquiera: primero la tortilla debe ser apetecible, si no, no la subo. Hay que ver la luz, la nitidez, el ángulo de tiro, si el plato está limpio… en fin, un gran número de detalles y de matices. A partir de @tortillapatatas, ayudamos a la comunidad de usuarios que estén por toda España a encontrar en 2 clicks lo que están buscando en cualquier lugar con nuestros hashtags personalizados como #tortillamadrid #tortillasansebastian, etc.

También hay que invertir tiempo en elaborar un texto que enganche. Creo que logramos esa conexión con nuestros usuarios. Hay numerosas páginas de tortilla de patatas, pero la mía es la que mejor funciona, quizá sea porque hemos acertado al dar unas imágenes espectaculares con un texto reducido, actual, fresco, sincero y a veces incluso irónico. Pasa lo mismo con otra página que hemos creado: @croquetagram, que en un año tiene 18.700 seguidores. También creé en junio de 2017 @huevosfritoss (18.200 seguidores) y la más peque de la casa que es @torreznissimo nació en noviembre y tiene 6.300 seguidores. Gestiono esas cuatro cuentas. Mi mujer también se ha subido al carro y gestiona @quesoadiccion, @pulpoadiccion @ensaladilladiccion y @jamonadiccion.

Por cierto, ¿es tortilla de patatas o de patata?

Creo que es algo personal de cada uno. De hecho, es la propia RAE la que ha puesto fin a este eterno debate, explicando que las dos formas son correctas y que también lo es tortilla española. Para mí es tortilla de patatas, claro.

¿Hay algo prohibido en las tortillas de patatas?

Es una pregunta muy polémica e influyen los gustos de cada uno, pero, personalmente tengo una larga lista: perejil, tanto por dentro como por encima; leche, levadura, ketchup, huevos de gallinas enjauladas, etc.

El pincho, ¿se come caliente, templado o frío?

Creo que el pincho jamás debería de comerse frío porque pierde parte de su sabor como le sucede a muchos alimentos. El pincho perfecto debe comerse cuando han pasado entre 10 y 15 minutos desde que la tortilla ha salido de la sartén.

"Tortillas malas abundan en más del 80% de bares y cafeterías de toda España"

¿Cómo es vuestra tortilla perfecta?

Sencillo: patata agria o patata gallega más un buen aceite de oliva virgen extra para freírla. Que la patata quede dorada y bien tostada. La cebolla bien puede ir junto a la patata cuando se fríe o puede ir pochada o caramelizada aparte. Es totalmente imprescindible cuajarla con huevos de calidad. Debe de ir poco cuajada porque los 10 o 15 minutos que va a estar reposando se encargarán de dejarla melosa. En casa, a veces añado un buen queso de calidad en medio de la tortilla…

Pregunta espinosa ¿En qué parte de España están las mejores tortillas de patatas?

En Madrid tenemos muy buenas tortillas, pero sin lugar a dudas las mejores están en País Vasco y Cantabria, seguidos de Galicia, Asturias, León...

Una lista de sitios imprescindibles de toda España

En Madrid, Casa Dani y Anel Tapas. En San Sebastián, Bar Néstor, por ejemplo. En Betanzos está el mesón O Pote. En Valladolid, Atypikal. En Zaragoza, El Tragatapas de Laura Vila. En Córdoba, Taberna Santos, donde son realmente espectaculares. En Pamplona, La Navarra. En Barakaldo está el Bar La Forja. En Castro Urdiales, Bar Los Chelines. En Palencia, el Asador La Encina. En León, La Bonita. En Burgos, merece la pena La Reineta. En Gijón, están muy bien las de La Zamorana y Cafetería Europa. En Barcelona, está rica la de Mantequerías Pirenaicas. En Valencia, la del Bar Alhambra. Si vamos por Málaga, hay que probar las del chiringuito Las Cuchis y el restaurante El Higuerón. En Sevilla, Uno de dos. En Huelva, el bar restaurante Juan José…

Mójate: ¿Cuál es la mejor que habéis probado en vuestra vida?

No te voy a decir que la de mi madre ni la de mi abuela, pero quizá sea una que haya hecho yo. Fuera de casa no he probado ninguna que me haya gustado más, pero mis favoritas de 2017 fue en el bar Paredes, en Paredes de Escalona.

Y la peor...

La peor tortilla que recuerdo en mi vida la tomé en Córdoba. No recuerdo el nombre del sitio, pero tortillas malas abundan en más del 80% de bares y cafeterías de toda España.

Organizáis quedadas tortilleras, ¿en qué consisten?

Empezamos en enero con un grupo de diez personas máximo, con perfiles de Instagram públicos orientados al mundo de la gastronomía. Se celebró en Casa Dani (Madrid) con la idea de dar la mayor difusión posible a estos eventos. Después han venido las jornadas de febrero y marzo, donde hemos hecho grandes amigos. Ahora, hay que pensar si seguiremos haciéndolo y cómo lo haremos porque ese grupo de 10 personas se ha convertido en un grupo de 10 amigos que quedan una vez al mes para degustar diferentes tipos de tortilla. Estamos creciendo constantemente...

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.