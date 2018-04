Queridos Irene y Pablo, cuando me enteré de lo vuestro lo primero que quise deciros como madre múltiple es aquella frase mítica de Gandalf a la Comunidad de Anillo cuando lo atrapa un balrog en las minas de Moria: “Corred, insensatos”. Porque no os imagináis, ni remotamente, lo que se os viene encima. Pero ya que esta es una de esas situaciones de las que no se puede escapar ni aún siendo Speedy Gonzales, os cuento unas cosillas que tal vez no sepáis.

La primera es que, efectivamente, este es un "camino que revolverá" vuestras emociones y no solo, también vuestras creencias, vuestros yo nuncas —yo nunca dejaré el móvil al niño ni lo enchufaré a la tele— y hasta vuestras tripas, porque el número de pañales que tendréis que cambiar se duplica y porque no será raro que os vomiten ambos encima y varias veces alguna que otra noche. Y hablando de noches, lamento comunicaros que, salvo que os toquen dos benditos, que haberlos haylos, no van a ser "algunas noches sin dormir" como escribió Irene, sino TODAS las santas y benditas noches. En casi cuatro años que tienen los míos, hemos dormido de un tirón un total de UNA SOLA noche. Estoy convencida de que el comando Pikolín pacta cada día sus despertares, a razón de dos o tres por cabeza, para no coincidir jamás.

Tampoco lo vais a tener fácil para hacer esas cosas cuquis que pensamos que hacen los padres todo el rato cuando no somos padres, como leer cuentos a los niños. Lo siento, Pablo, pero resulta un poco complicado sacar tiempo para esas delicadezas, dado que tienes el doble de lavadoras por tender y el doble de ropita diminuta que planchar y el doble de cacharros en la cocina para limpiar. Y si encima se entretienen lanzándose papilla el uno al otro, también las paredes.

Pero vayamos por partes. Para empezar, poca broma con eso que os dirán tanto de "qué bien, así de un embarazo te quitas dos". Un embarazo múltiple, per se, es de alto riesgo, por lo que requiere que la mujer embarazada se cuide mucho más que en uno único. Yo seguí trabajando como una bestia y no lo asumí hasta que no me vi dos meses haciendo reposo absoluto por riesgo de aborto. Aumentan casi todas las complicaciones que pueden surgir en un embarazo y, respecto a los niños, el mayor problema es la prematuridad: el 70% de los múltiples nace por debajo de 37 semanas.

Para seguir, si los permisos paternales en España en caso de parto único son escasos, en los múltiples son directamente un chiste. ¿En serio alguien cree que con dos semanas más para la madre y dos días más para el padre solucionamos algo? Porque, como bien dice mi propio, cuando se trata de hijos uno más uno no son dos, son muchos más. No duermen a la vez, no comen a la vez, con cuatro brazos no te llega, no te dan ni un minuto de tregua y no te puedes turnar con tu pareja para descansar. Entidades como Amapamu (Asociación Madrileña de Partos Múltiples a la que os invitamos) llevan años luchando para que la baja sea proporcional al número de hijos.

Para rematar, os vais a encontrar con la casi total ausencia de ayudas públicas —solo contamos con un subsidio especial por cada hijo a partir del segundo y una prestación por parto múltiple al nacer—. A diferencia de las familias monoparentales y las numerosas, las múltiples no están reconocidas y, por tanto, están solas ante la multiplicación del gasto y del esfuerzo. Porque quien tiene un hijo detrás de otro hace un enorme desembolso inicial, pero los padres múltiples tenemos que comprarlo todo doble desde el principio. Dos cunas, dos sillitas, dos tronas... y 400 bodies.

¿Sabéis cuánto cuesta la guardería, pública o privada, o la vacuna de la meningitis C a los padres de gemelos o mellizos? Pues exactamente el doble y al mismo tiempo, ya que no hay ningún tipo de descuento o bonificación. El Estado (y las empresas) ignora que los partos múltiples han aumentado un 287% desde la llegada de la reproducción asistida —solo en 2016 se produjeron 8.899 partos dobles y 105 triples, según el INE—. La suerte es que ahora contamos con dos líderes políticos para poder cambiarlo.

Por el camino, os toparéis también con una infinidad de comentarios insidiosos —¿cuántas veces os han preguntado ya si son naturales como los yogures?—, con muchos problemas de logística, algunos insalvables —a ver quién es el guapo que pasea por Malasaña con un carro doble o intenta montarse en el Metro—, y con mucha incomprensión incluso por parte de amigos y familiares —que noooo, que tener dos de golpe no es igual que tenerlos muy seguidos—. Del lado de las buenas noticias, los padres múltiples nos consolamos diciendo que, además del cansancio, la felicidad también es doble. Y creedme, no es un tópico.

