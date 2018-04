5

No estar en la misma onda

No estar del mismo humor a la vez también puede suponer un problema, según la terapeuta Vanessa Marin. Pero tenga claro que "usted y su pareja no siempre estarán sincronizados". Es decir, que aunque las dos personas tengan un deseo parecido, no quiere decir que les surjan las ganas de tener relaciones al mismo tiempo.

Aunque, todo podría depender del tiempo y ocio que compartamos juntos. Al parecer, según explicó el profesor de neurociencia y negocios de la Universidad de Northwestern, Moran Cerf, para la BBC, cuando las personas pasan tiempo juntas, sus ondas cerebrales comienzan a parecerse. En algunos casos, pueden llegar a ser casi idénticas y "a mostrar patrones comunes en el lenguaje, las emociones y hasta en los puntos de vista".