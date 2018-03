El zorro ladrón que triunfa en las redes

No imaginaba lo que ocurriría cuando se encontró con un zorro en plena calle. El animal salvaje parecía asustado. Pero acabó demostrando que era más de ciudad y más zorro de lo que parecía. Se fue acercando poco a poco al joven que lo estaba grabando desde la distancia. Cuando lo tenía a unos centímetros, cogió con la boca su cartera, que estaba en el suelo, y se dio a la fuga. La víctima del hurto siguió grabando mientras lo perseguía, pero no consiguió atraparlo. El vídeo alcanzó los 52.000 votos en la red social Reddit. Y la historia, que algunos medios británicos sitúan en una ciudad no identificada de su territorio, se ha hecho viral con su capítulo final incluido. El día después del intento de cazar al zorro, el protagonista humano de la historia encontró su cartera tirada en la calle.