El científico Vinay Kumar estaba visitando con algunos colegas las cámaras que se habían preparado para estudiar a los tigres y sus presas en el Parque Nacional Nagarhole, en India, cuando se encontraron con unas imágenes que no habían visto nunca. Un elefante exhalaba humo por la boca y parecía como si estuviera fumando. Con el sugerente título de El elefante fumador, las imágenes fueron compartidas el pasado 22 de marzo junto con un comunicado en que explicaban las razones de ese comportamiento. “Creo que el elefante puede haber estado tratando de ingerir carbón de leña”, explica el biólogo Varun Goswami en una publicación en la página web de la organización. “[El elefante] parecía estar recogiendo pedazos de carbón del suelo del bosque, expulsando el humo que provocaban y comiendo el resto”. Así que no, el elefante no estaba fumando: algunos animales, como este paquidermo, se alimentan de carbón vegetal porque tiene propiedades medicinales y laxantes.