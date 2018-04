14 palabras que creíamos inaceptables y que la RAE (sorprendentemente) aprueba

A la Real Academia Española se la acusa de muchas cosas (de rancia, obsoleta, lenta de reflejos), pero no se le puede reprochar que no dé la cara. La RAE es muy activa en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde con la etiqueta #RAEConsultas resuelve todo tipo de dudas de hispanohablantes a propósito de términos cotidianos que no sabemos si son correctos o no. La cuenta echa humo: eso es un consultorio, y no el de Elena Francis. También deja espacio para la sorpresa, como cuando aprueba palabras o expresiones que creíamos erróneas, algunas de las cuales ni siquiera figuran en el diccionario. ¿Eso cómo se come? Expertos lingüistas lo aclaran con ejemplos concretos.

Fanes

Resulta que lo que tenían Camilo Sesto, Pecos y Tequila no eran fans, sino fanes. “Lo normal en español es que las palabras terminadas en -n formen el plural con -es. Igual que decimos flanes y no flans, deberíamos decir fanes y no fans. Pasa lo mismo con los terminados en -r. Tendemos a decir córners, másters o pósters, pero lo más adecuado en español es decir córneres, másteres o pósteres. Si no, es como si hubiéramos optado en su momento por revólvers o cráters”, dice Juan Romeu.

Guasapear

Denominar guasapear al uso de WhatsApp nos recuerda a cuando los sevillanos llamaban, con mucha guasa, “Rafael” al portero ruso Dassaev. Con el atenuante de que escribir el nombre de esta aplicación es bastante difícil. Juan Romeu lo explica así: “Antes que un extranjerismo crudo, siempre es preferible emplear una forma propia del español y, si no, una adaptación al español del extranjerismo. Ha habido adaptaciones algo brutas como fútbol (de football) o fuagrás (de foie-gras) y las usamos sin rechistar, además de otros casos en las que sh ha pasado a ch, como en champú (de shampoo) o chut (de shoot). Ante este panorama, es comprensible que la RAE proponga tanto guasap como wasap, pero la gente probablemente preferirá wasap como prefirió wiski, si es que se consigue evitar la forma whatsapp (en el caso de tuit parece que se ha logrado asentar la adaptación)”.

Profe / profa

El acortamiento de profesor o profesora, propio de balbuceos infantiles y padres enrollados, la RAE lo da por válido. “Son correctos. De hecho, hay otros, como cine (de cinematógrafo) o micro (de micrófono), que se aceptan incluso en un registro más formal”, sostiene Juan Romeu. doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y el CSIC, colaborador de la RAE y divulgador en la web sinfaltas.com. “Se añadieron muchos acortamientos al diccionario en la edición de 2001 y aún más en la de 2014, como depre (de depresión o depresivo), frigo (de frigorífico) o insti (de instituto). Si a alguien le interesa ver cuáles más hay en el diccionario, puede usar el Diccionario Avanzado de Enclave RAE, la nueva plataforma de la RAE”.

La internet

Sí, la internet suena un poco a como lo diría Omaíta en un scketch de Los Morancos, pero es correcto. “Aunque para hablantes, que usamos internet como masculino, la internet nos suena fatal, en verdad, si lo pensamos, el uso en femenino sería más razonable porque internet es una Red. Pero no hay razones para censurar una u otra opción. Curiosamente, por algún motivo en América suele preponderar el femenino en estos casos y el masculino en España, aunque puede depender. También hay dudas con otros extranjerismos nuevos como story (de redes sociales como Instagram) o con escape room: ¿es la story o el story, el escape room o la escape room? Parece que con táblet (forma menos recomendable que tableta) se prefiere mantener el femenino de tableta y usar la táblet”, aclara Juan Romeu.

Caraanchoa

Pues sí, los académicos de la lengua admiten caraanchoa, o caranchoa. “Aunque no es excesivamente frecuente en español la creación de compuestos formados por dos nombres, es posible”, afirma Romeu. “Y parece estar siendo cada vez más productiva en la actualidad. Tenemos muchos casos con partes del cuerpo: caraculo, pelopincho, pecholobo… Si estos son válidos, ¿por qué no iban a serlo caraanchoa o bocachancla? Y lo mismo se puede decir de batamanta. Es un compuesto formado por dos nombres que indican las partes de las que se compone el objeto al que se refiere: una bata que a su vez es manta. Así, también se pueden considerar válidos otros compuestos, a pesar de que su significado no sea tan transparente a partir de sus componentes: perroflauta, feminazi, follamigo… Nos hallamos sumergidos en un momento de creación de palabras genial que los lingüistas y cualquier aficionado a la lengua no debe desoír.

Arremangar

Contrariamente a lo que cabría pensar, arremangar consta en el diccionario sin ningún tipo de advertencia sobre su posible vulgaridad. Lo equipara al mejor visto remangar. Así lo defiende Ángel López, catedrático de Lingüística de la Universidad de Valencia y divulgador en el blog Lingüística para frikis: “Hoy la idea es que todos los hispanohablantes por el hecho de serlo tienen razón. Si muchos lo dicen, pertenece ya al dominio del español, esta es la sensibilidad actual. La Academia viene después; es decir, la sanción académica es posterior a la creación de los hablantes”.

Lideresa

¿Por qué miembra es incorrecto y, en cambio, lideresa está bien? “Puesto que el sufijo -esa para formar femeninos es válido en español (abadesa, tigresa, condesa, vampiresa), nada impide que se pueda formar, y se considere válido, lideresa”, dice Juan Romeu. “En cambio, no se considera que tengan justificación gramatical casos como miembra o portavoza porque, en principio, aún se conserva la percepción de lo que es un miembro del cuerpo y de qué elementos forman portavoz. Usar estos femeninos sería similar a usar un parto en lugar de una parte para el masculino o el guardameto por el guardameta. Un femenino se puede considerar válido si se asienta en el uso y está justificado gramaticalmente”.

Agendar

De este verbo, #RAEConsultas dice que es un neologismo válido, aunque no está en el diccionario. Tiene explicación. “Es un anglicismo crudo. Los americanos dicen, y no les falta razón, que los españoles somos el 10 % de los hablantes. De ahí que a la Academia no le quede más remedio que aceptarlo cuando los hablantes de América lo usan”, señala el catedrático Ángel López. Como apunta por su parte Juan Romeu, “esta palabra se intentó buscar el mes pasado, por ejemplo, nada menos que 2.945 veces en el diccionario, como se puede comprobar con la herramienta Registro de consultas de Enclave RAE. Además, el verbo está justificado morfológicamente, pues es un derivado bien formado de agenda. Por lo tanto, es normal que se acepte y que se vaya a incluir próximamente en el diccionario”.

Bizarro

El verano pasado algunos lectores nos dieron hasta en el carné de identidad porque en un artículo hablábamos de las fotos más bizarras de los famosos en el sentido de raras; aducían que bizarro en español solo significa valiente. Pues mira, estaba bien y los lectores no tenían razón. “Es normal que la RAE haya levantado la mano en este caso”, dice Romeu. Y explica: “En su origen en italiano bizzarro significaba iracundo, lo que pasó a raro o fantástico en italiano, pero a valiente en español. El significado de raro del italiano llegó al francés y al inglés, y hace no mucho al español, donde los que conocían el uso de bizarro como valiente dieron la voz de alarma. La RAE empezó censurando el uso de bizarro como raro, pero parece que la extensión del uso ha hecho que ya pueda admitirlo. Máxime cuando parece que el significado de raro, quizás por el personaje Bizarro de los cómics o por la difusión de este significado en algunos programas de televisión, está más extendido”.

Óscares

No sabemos qué pensará Guillermo del Toro de que llamemos óscares a su colección de estatuillas. “Si óscar se trata como una palabra del español, su plural debería ser óscares. Para el nombre propio de los premios se recomienda emplear el nombre propio inglés (Premios Oscar) y mantenerlo invariable en plural (Premios Oscar), pero para el nombre común referido a la estatuilla, se recomienda usar la adaptación óscar, cuyo plural debe ser óscares. La forma óscars sería un híbrido entre el español y el inglés. Claro que la presión del inglés aquí es alta y estamos hartos de oír oscars. Si se usa esta última forma, debe escribirse en cursiva”, precisa Romeu.

Imprimido

Participio históricamente reprobado en las redacciones de periódicos y revistas (decir impreso y nunca imprimido es lo primero que aprenden los becarios) que, sin embargo, no tiene nada de malo. “Es frecuente pensar que el participio de imprimir es impreso. Por ejemplo: he impreso el documento. Sin embargo, imprimido también es correcto. Como dice la RAE en repetidos tuits, aunque es cierto que impreso se usa desde hace más tiempo en español (siglo XIII), imprimido se usaba ya en el siglo XV y no hay razones para censurarlo, siendo la forma regular”, explica Juan Romeu. “En latín había una serie de verbos con un participio fuerte, y el de imprimere era impressum. Lo etimológico es impreso y lo que le pide el cuerpo al hablante es imprimido. La Academia no lo puede rechazar”, dice Ángel López.

Jose (por José)

Algunos de los que celebran su santo el 19 de marzo atienden por su nombre sin tilde; ¿por qué habría que imponérsela a la hora de escribirlo? Es el argumento de los académicos, que no solo lo aceptan sino que dicen que debe redactarse de ese modo. “En este caso la RAE indica que la forma tradicional y recomendada del nombre es José, pero que no es incorrecto usar Jose como hipocorístico (es decir, como nombre cariñoso) y escribirlo sin tilde”, comenta Juan Romeu.

Iros

Cuando el académico Pérez-Reverte filtró que la RAE iba a aceptar iros (junto a idos) como forma de imperativo de irse, se desató la locura en Twitter. En palabras de Romeu, “costó hacer entender a la gente que el imperativo de irse debería ser íos, pero que por su escaso cuerpo fónico esta forma se rechazó y se devolvió, para rellenar, la d (de id), pero que no habría pasado nada por haber añadido una r, que es lo que parece que en los últimos tiempos han preferido los hablantes (incluidos hablantes cultos que no añaden r en otros imperativos y, aunque dicen iros, no dicen sentaros, sino sentaos)”.

Hubiera (por habría)

Es una duda muy común, sobre todo porque si elegimos hubiera, en determinadas frases tendríamos que usarla dos veces. Por ejemplo: Hubiera ido a verte si hubiera sabido que estabas aquí. “Aunque es un contexto de indicativo, el uso de la forma hubiera (de subjuntivo) se considera correcto. Se toma como un caso de indicativo encubierto. En verdad es válido”, responde Romeu.

