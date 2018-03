Francia baja de seis a tres años la edad para ir a la escuela

Los niños franceses tendrán que empezar obligatoriamente la escuela a los tres años y no a los seis, tal como está fijado hasta ahora por ley. El presidente, Emmanuel Macron, anunció este martes una decisión que entrará en vigor a partir de la vuelta al cole en 2019 y que ha sido caracterizada en Francia ampliamente como simbólica, ya que la inmensa mayoría de los pequeños franceses van a maternal a esa edad.

“He decidido hacer obligatoria la escuela maternal y reducir de seis a tres años la obligación de estar escolarizado”, anunció Macron formalmente al comienzo de unas jornadas sobre la educación maternal. Es la primera vez en Francia que se baja la edad de escolarización obligatoria desde 1882, según la Agencia France Presse. Una decisión que se explica por la voluntad del presidente de “hacer de la escuela el lugar de la igualdad real”, explicaron fuentes del Elíseo en vísperas de las jornadas. La escuela maternal es “potencialmente el instrumento más poderoso de igualdad y de progreso del que disponemos”, afirmó en este sentido el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.

“La república (francesa) fue inventada por y para la escuela y es en la escuela donde hoy se teje la tela de nuestro bien común”, recalcó mientras tanto Macron, que destacó que el valor de la educación en valores compartidos como deben hacer las escuelas desde la infancia adquiere más relevancia aún tras el último atentado yihadista que ha vivido el país, el viernes pasado en el sur de Francia. “Cada vez que nuestra nación es atacada en su corazón, algunos tienen la tendencia a desgarrarla más tratando solo los síntomas”, criticó.

Según fuentes oficiales, el objetivo de adelantar la edad de escolarización es también “afirmar la identidad propia de la escuela maternal como una verdadera escuela dirigida a la adquisición del lenguaje y la realización del niño” y acabar así con la percepción de que es una especie de “guardería universal”.

Desde 1959, la escuela era obligatoria en Francia para niños entre los 6 y los 16 años (antes hasta los 14). Sin embargo, hace tiempo que la gran mayoría de los pequeños comienzan su escolarización a los 3 años. Según datos oficiales, el 97,6% de los niños de tres años están ya escolarizados en Francia, lo que ha llevado a Francette Popineau, cosecretaria general del principal sindicato de maestros de primer grado, el SNUIPP-FSU, a calificar la medida de “simbólica”.

“Honestamente, esto no aporta mucho porque ya tenemos a casi el 100% de los alumnos inscritos”, declaró a varios medios, entre otros a la emisora France Info. “Esto no va a cambiar gran cosa si no cambiamos las condiciones de escolarización de los niños, eso es lo esencial”, subrayó en referencia a la necesidad de evitar clases demasiado congestionadas y de “formar bien a los maestros”. La media de alumnos por aula en Francia es de 22, frente a los 13 de media en la Unión Europea.

Si bien en cifras totales la escolarización parece plena a los tres años, todavía hay diferencias regionales. Por ejemplo, la tasa de escolarización de niños de tres años en Córcega solo llega al 87% frente al 93% en París. En los territorios franceses de ultramar, baja hasta el 70%. Se estima que la introducción de la rebaja de la edad requerirá de la creación de 800 puestos suplementarios de maestros para proporcionar las clases extra necesarias para la escolarización total de los niños de tres años.

Dentro de la UE, hasta ahora solo Hungría había establecido los tres años como la edad de escolarización obligatoria. La mayoría de los países, como España, la tienen fijada en los seis años, y en Finlandia —que tiene uno de los sistemas educativos mejor valorados— es incluso a los siete.

