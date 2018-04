Cómo ayudar a los padres de un hijo con autismo

1. "Pero… se ve tan normal": ¿qué es normal?, el autismo es algo que no se ve. Los niños con autismo no presentan ningún rasgo externo que los diferencie del resto: son más o menos guapos, más o menos altos…como los demás.

2. "¿Estás seguro de que es autista?": En general, las familias están bastante seguras cuando han recibido un diagnóstico (para el que existen una pruebas estandarizadas).

Puede que no te parezca autista a ti, pero probablemente, todos los especialistas que la familia ha visitado les han confirmado que efectivamente, tiene autismo. Esta pregunta no tranquiliza.

3. “¿Qué crees que lo ha causado?” No lo sabemos. Las familias ya se han preguntado por todo lo que hicieron, por todo lo que comieron y por cada lugar que fueron durante el embarazo. Pasaron incontables horas culpándose a ellos mismos, al medioambiente, a la genética, etc., y finalmente, se dieron cuenta de que lo que causaba el autismo de su hijo no era tan importante como lo que están haciendo para apoyarlo. Es importante que te des cuenta de eso también.

4. "Ohhhhh ... ¿y qué puede hacer?" Tranquilo, solo tiene autismo. No todas las personas con autismo tienen algún tipo de habilidad excepcional, y aunque algunos lo hacen, otros no. Si haces esta pregunta a unos padres, no solo refuerzas que su hijo es "diferente" en el mundo neurotípico, también le haces sentir que su hijo es "diferente" en el mundo del autismo, así que no lo hagas, no todos tienen superpoderes.

5. "Tal vez con algo de disciplina…". No, la educación no tiene nada que ver. Naturalmente, todos los padres de niños con autismo les educan, pero cuando hay un trastorno en el comportamiento la cosa se pone muy difícil. Además, lo que tú estás viendo no es una rabieta, sino el colapso sensorial de un niño que no puede decirle a su madre qué es lo que le duele, cómo se siente o cómo ayudarlo. Esta incapacidad para ayudar a su hijo ya es bastante dolorosa, no es necesario añadir más sufrimiento con ignorancia o juicios.

6. "Lo que ocurre es que quizás no oye bien". Los niños con autismo no son sordos, pueden oír, ver, reconocer donde estás…de la misma manera que puede reconocer cuando tu no les ves, o no les oyes o cuando te rindes. El hecho de que él no te hable no significa que no intente comunicarse contigo.

7. "Tal vez lo que le gusta es estar solo". Puede "preferir" estar solo, pero eso no significa que le "guste" estar solo. Estar solo es más fácil que tratar de comprender las expresiones faciales, el lenguaje corporal y las conversaciones que son difíciles de entender.

8. "Eres tan... increíble, valiente, fuerte, cariñosa, etc.….". Ninguna madre o padre de un niño con autismo se sienten extraordinarios o con superpoderes. Simplemente quieren a su hijo y hacen todo lo que está en su mano para que sea feliz, para que esté bien.

9. "¿Siempre será así?, ¿Siempre tendrá autismo?” Sí. Va a crecer, a hacerse mayor y tendrá algunas o muchas limitaciones, por lo que siempre necesitará apoyos aunque es difícil de decir hasta donde…estamos en ello. Y es por eso por lo que no queremos que lo lamentes.

10. “¿Se puede ser feliz en una familia con un hijo con autismo?” sí, celebran los cumpleaños, las Navidades y sobre todo los pequeños logros. Se puede ser feliz aunque hay momentos muy difíciles.