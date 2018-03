No te fíes de Google: el agua de mar se puede beber y además te cura la resaca

Siempre nos han dicho que tener sed y beber agua de mar resultaba inútil, un error de primero de náufrago. Sin ir más lejos, Google arroja más de 400 mil resultados alertando sobre su peligro, efectos fatalistas como que tu cuerpo no puede soportar la sal y los perros se vuelven locos, ninguna teoría confirmada y muchas preguntas sin respuesta: "¿Por qué no debemos beber agua salada?", "Diez peligros del agua de mar", "¿Deshidratación?". A pesar de los titulares alarmistas, tres veinteañeros gallegos no se han dejado amedrentar y han encontrado la mejor fuente para elaborar su bebida isotónica, Refix, en A Costa da Morte.

"Sabe bastante a cuando tragas agua en la playa, pero aderezada con un toque de limón y stevia. No es apta para todos los paladares ya que vivimos en una sociedad demasiada acostumbrada a productos cuyo ingrediente principal es el azúcar", explica Raúl Anta, el biólogo que empezó a desarrollar este proyecto para aumentar el valor de la costa y, junto a su hermano Lois y un amigo empresario, acabaron patentando una pócima con la que pretenden curar todos los males. "Refix es ese chute que te da al cuerpo cuando te bañas en agua helada del Atlántico y sales como nuevo. Ese baño que te quita la modorra, la resaca, el cansancio. Un chupito de adrenalina. Una sobredosis de mar en estado puro".

¿Cuál ha sido el punto de partida para desarrollar esta bebida?

Esta bebida surge como resultado de un proyecto del Máster de Espacios Naturales Protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid. Pretendíamos aumentar el valor monetario de las costas gallegas creando un producto sostenible a partir de un recurso natural procedente de un espacio protegido. Decidimos extraer agua de mar de una zona protegida por la red Natura 2000 en Costa da Morte, que según datos de INTECMAR (Instituto Tecnológico del Medio Marino de Galicia), tiene la calidad más alta de la costa europea. Diluyendo (no desalando) el agua de mar con agua de un manantial de Lugo, y añadiendo un poco de zumo natural de limón y estevia, conseguimos una de las bebidas más saludables y sostenibles que existen en el mercado.

Sabíamos que el agua de mar está compuesta por prácticamente las mismas sales minerales que el cuerpo humano, pero en una elevada concentración. Rebajando el agua de mar con agua de manantial al 20 % conseguimos que las proporciones de las sales minerales de nuestra bebida sean muy similares a las proporciones de las sales minerales de nuestro cuerpo. REFIX es una réplica natural, casi idéntica a nuestro medio interno.

De esta forma, generamos valor económico en nuestras costas a la vez que creamos una alternativa saludable a las bebidas y refrescos actuales llenos de azúcar y conservantes, colorantes y estabilizantes de procedencia sintética. Además, no utilizamos botellas de plástico y todos los envíos que realizamos a través de nuestra web y Amazon son en cajas de cartón 100 % reciclado.

¿Quiénes estáis detrás del proyecto?

Somos dos hermanos y un amigo. Yo [Raúl Anta] tengo 27 años y soy el biólogo que se encarga del desarrollo del producto y de que la empresa esté a la vanguardia en los estándares medioambientales. Mi hermano Lois tiene 24 años y se encarga de la imagen y la comunicación, una parte igual de importante ya que en esta era de intoxicación, comunicar un producto de manera eficiente y hacerse un hueco entre los grandes es algo que pocas marcas saben hacer. Por último, contamos con la ayuda de un tercer socio cuya experiencia empresarial ha sido y es de gran utilidad para poder hacer realidad un proyecto de este calibre. Por lo que esta empresa se sostiene sobre los tres pilares de la ciencia e innovación, el diseño, la imagen y la comunicación, y la gestión empresarial. Y no podría funcionar si alguno de ellos falla.

¿Cuál es exactamente la composición de la bebida?

Aparte de agua de mar de Costa da Morte al 20 %, lleva agua de manantial casi en toda su totalidad, y unas gotas de zumo de limón natural, estevia y aroma natural de limón para enfatizar la percepción olfativa. No incorpora ningún conservante ni colorante químico, por lo que su color es prácticamente cristalino. En el proceso de elaboración solo hay que mezclar estos cinco ingredientes y envasar al vacío en una botella de vidrio para aumentar su vida útil.

¿Cuáles son los beneficios de esta agua respecto a las demás?

En el mar surgió la vida hace muchos millones de años, y solo pudo ocurrir en el mar porque es el único medio donde se encuentran todas las sales minerales necesarias para formar la primera célula de la historia. Por eso solo REFIX tiene todas y cada una de las sales minerales que ayudan a que nuestras células funcionen perfectamente y estén hidratadas a la vez que nutridas, de modo que nuestro cuerpo estará siempre recargado para soportar cualquier exceso de la vida moderna.

He leído que también es buena para la resaca…

Funciona siempre y cuando se use de la manera en la que nosotros lo recomendamos: después de haber tomado alcohol, hay que beberse dos botellas antes de dormir, y una o dos más por la mañana. Pero lo más importante es tomar dos botellas antes de dormir. Obviamente depende de la cantidad de alcohol que se ha ingerido.

¿La idea es consumirla como agua normal o como bebida isotónica?

Las bebidas isotónicas surgieron como bebidas para deportistas, pero acabaron sirviéndose en os bares como una alternativa a los refrescos que se suponía saludable. Por eso mucha gente cuando no quiere tomar alcohol, ni una bebida gasificada pide un Aquarius o un Gatorade. Otra gente los pide simplemente porque les gusta el sabor. Lo que la gente no sabe cuando está tomando estas bebidas es que es una mezcla de agua corriente con azúcar refinado, muy perjudicial para la salud, y de regalo añaden 2 o 3 conservantes y colorantes sintéticos también muy perjudiciales para nosotros. Por eso esas bebidas son de colores llamativos como azules o rojas. Nuestra bebida no tiene nada que ver con ninguna bebida que existe en el mercado, y aporta de verdad casi todas las sales minerales que una persona normal va perdiendo a lo largo del día. Por eso se puede tomar como si se tratase de un agua normal.

Al principio, al ojear vuestra web, pensé que vendíais ropa deportiva. ¿A quién intentáis llegar?

Trabajamos con gente puntera en el mundo del Diseño y la Moda como Naranjo-Etxeberria, Pablo Sisyphe y Adriana Roslin. Nuestro producto es diferente, y por ello hacemos una comunicación diferente. REFIX lo consumen músicos, artistas, deportistas, amantes de la innovación y las tendencias, de la vida saludable… Intentamos llegar a todo el mundo posible mediante una imagen potente que rodea a un producto potente.

¿Teníais otros ejemplos de agua extraída del mar como referencia?

Existen empresas que extraen agua de mar para venderla pura, pero no hay ninguna que produzca una bebida natural y con un sabor parecido a las bebidas isotónicas comerciales actuales. Por eso consideramos que no tenemos competencia.

Existe alguna empresa potente que extrae agua de mar del mediterráneo, un mar que renueva sus aguas contaminadas cada 90 años (el océano Atlántico está en constante renovación). Por ello estas empresas tienen que hacer una microflitración, y después otra ultrafiltración, mucho más agresiva que la primera, donde despojan los minerales del agua de mar. Después la esterilizan con gases tóxicos como cloro u ozono, y por si fuera poco, tienen que reducir la cantidad de Boro presente en el agua, porque excede 1mg/L en Boro debido a la contaminación, que es el límite que marca la ley, y lo hacen presumiendo gracias a sus supuestos “procesos patentados”.

Nuestra agua solo necesita una microfiltración en frío, y presenta naturalmente 0,35g/L en Boro, mucho menos de lo que exige la ley.

¿Tiene fecha de caducidad?

Preferente de 1 año tras el envasado. Esto quiere decir que después de un año puede alterar sus propiedades fisicoquímicas, pero nunca será peligrosa porque las propiedades microbiológicas no se alteran. De todas formas, la primera producción fue en septiembre de 2017 y necesitamos que pase más de un año para poder valorar si la vida útil del producto aumentará o no.

¿Cuál es vuestro objetivo?

Nuestro objetivo es que los poderosos que toman las decisiones, como los políticos, entiendan que proteger el medioambiente y sobre todo, el medio marino, es lo más importante para que la economía de un país sea sostenible y duradera. En Galicia tenemos una de las mejores reservas marinas del mundo, llamada Os Miñarzos, y es la mejor porque las decisiones legales las deciden los propios pescadores que en ella trabajan y no la Administración pública, como ocurre en el resto de reservas marinas de Europa. Una vez que los pescadores deciden las normas, la Administración las aprueba.

Esta reserva mide 2.074 hectáreas, y si nuestra conselleira Rosa Quintana da su visto bueno, algo que llevamos años esperando, la reserva se ampliará a 100.000 hectáreas convirtiéndose en una de las mayores y mejores reservas marinas del mundo, protegiendo así uno de los mejores recursos alimenticios de España: nuestro pescado y marisco, y el agua de REFIX. Este es nuestro primer objetivo.

Y de momento, ¿dónde se puede encontrar vuestra bebida?

En Madrid se puede encontrar en Companyvino en Calle de Amaniel 9 (Noviciado) o Slow Life Market en Calle de la Ruda 8 (La Latina). Aunque actualmente estamos en muchos sitios de Galicia, Canarias, Asturias, Málaga, Marbella, Sevilla o Portugal, en lugares como tiendas gourmet, de alimentación, bares y restaurantes, gimnasios, máquinas de vending, campos de golf, parafarmacias, hoteles, etc. No nos gustan los supermercados, preferimos estar en todas las tiendas locales de España antes que en una gran superficie. Además estamos negociando con distribuidores de Suiza, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Sudamérica, China y Taiwán.

