Ricky Martin se lesiona durante un concierto en Las Vegas

Los fans de Ricky Martin ya pueden respirar tranquilos. El cantante, de 46 años, se lesionó la pierna a principios de esta semana durante uno de sus conciertos en Las Vegas y tuvo que hacer reposo durante un par de días que paró sus actuaciones. Así lo contó él mismo a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del programa estadounidense El Gordo y la Flaca. “Esta noche me lesioné la pierna mientras actuaba y he tenido que medicarme. El show fue increíble pero esta mañana la pierna me dolía, así que tengo que tomarme dos días de reposo. No puedo bailar durante estos días y así podré volver pronto a Las Vegas”.

Tras ese descanso obligatorio el propio Martin volvió a anunciar a través de otro vídeo su regreso a los escenarios. “Nos vemos esta noche. Mi pierna ya está bien”, dijo entusiasmado el cantante. Los seguidores celebraron la noticia después de haber mostrado su preocupación por el estado del artista.

Ricky Martin es actualmente uno de los artistas residentes en la ciudad de Las Vegas, igual que otros de sus compañeros de profesión como Britney Spears, Jennifer Lopez, Céline Dion o Tom Jones, entre otros. El espectáculo del puertorriqueño, de aproximadamente 90 minutos de duración, está programado hasta el próximo mes de junio, aunque no resultaría raro que lo prolongase, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Al margen de este susto de salud, el intérprete de Vente pa’ ca se encuentra en un gran momento profesional y personal. El pasado enero el artista reveló que se había casado con su pareja, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, con quien mantiene una relación desde 2016 y anunció que realizarían una gran fiesta próximamente. En el terreno laboral, Martin compagina su éxito sobre los escenarios con el triunfo de American Crime Story, la serie sobre la muerte del diseñador Gianni Versace, donde el cantante interpreta el papel de su amante, Antonio D'Amico.