Cinco periodistas españoles galardonados por sus trabajos sobre temas migratorios

Peace, en un avanzado estado de gestación, y su pareja Simón, fueron rescatados a unas 30 millas náuticas de Trípoli por la ONG Proactiva Open Arms. Lo hacían tras dos años de periplo desde que abandonaron su país, Ghana. Peace dio a luz en el momento de subir a la cubierta del barco tras ser rescatada. Fue en ese momento, cuando Peace abraza a su bebé y la tripulación rompe en aplausos, que Edu Bayer realizó la fotografía que sería galardonada con el primer premio en la categoría 'Feature' en los Pictures of the Year International (POYI). Bayer es un fotógrafo catalán establecido en Nueva York. Con más de 10 años de experiencia en el fotoperiodismo y el documentalismo, destaca por su visión humanística y por la intimidad de sus imágenes. Colaborador habitual en medios como New York Times y Wall Street Journal, ha publicado sus trabajos en medios como National Geographic, Time, Le Monde, Aft renposten, Neewsweek, Aljazeera, Foreign Policy, The Guardian y El País Semanal, entre otros. Finalista del premio Pulitzer, ganador de la beca Arte para la Mejora Social de la Fundación La Caixa y ganador del Picture of The Year 2018.

Premio a la excelencia en la Catagoría Portrait Olmo Calvo

Shaheda, de 40 años, se recupera de sus heridas en un hospital de Cox’s Bazar, Bangladés. Tiene su cuerpo lleno de quemaduras porque, según denuncia, el ejército de Birmania prendió fuego a su pueblo para expulsar a todos los rohinyas. Es la foto que le hizo Olmo Clavo en septiembre de 2017, y que ha sido galardonada con el premio a la excelencia en la Categoría Portrait. Olmo Calvo (Santander, 1982) es en la actualidad colaborador habitual del periódico El Mundo y eldiario.es, entre otros medios. Pero la dilatada carrera de Calvo comenzó en el periódico Molotov, mientras estudiaba el Ciclo Superior de Imagen. En 2004 fue parte del colectivo fundador del periódico Diagonal, donde era responsable de la coordinación de fotografía. Paralelamente realizó cursos de especialización en fotoperiodismo y reportaje en la agencia Cover de Madrid, y en la escuela Motivarte de Buenos Aires. Durante su estancia en Buenos Aires, Argentina, en el año 2006 participa de la creación de la cooperativa de fotógrafos Sub, donde desarrollan trabajos por encargo y reportajes propios. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2012 y 2015, el Premio Internacional de Periodismo Mingote 2013, un tercer premio en los Premios Nacionales de Fotoperiodismo de la ANIGP 2015, un primer premio y una mención de honor en los Pictures of the Year 2016 y 2017, o varios premios en los Pictures of the Year Latam 2011, 2013, 2015 y 2017.

Amadou de Mali, posa para un retrato. Tercer Premio del Picture Of the Year International en la categoría Portrait César Dezfuli

Mar Mediterráneo, 1 de agosto de 2016. Amadou (16), de Mali, posa para un retrato minutos después de haber sido rescatado en el mar Mediterráneo, a 20 millas náuticas de la costa libia. Este retrato forma parte del proyecto ‘Passengers’, un conjunto de 118 retratos de todas las personas que viajaban a bordo de la misma barca, y que fue galardonado con el tercer Premio del Picture Of the Year International en la categoría 'Retrato'. César Dezfuli (Madrid, 1991) trabaja actualmente como fotoperiodista freelance, con el foco en las crisis humanitarias y la política internacional. En los últimos años ha realizado varias coberturas de ámbito internacional, como el vigésimo aniversario de la masacre de Srebrenica en Bosnia, el fin de la política del hijo único en China, o las elecciones en Kosovo, Kenya y Ruanda. Desde 2015, su trabajo se centra en gran medida en la crisis migratoria en Europa, prestando especial atención a la ruta migratoria del Mediterráneo central. Sus reportajes han sido publicados en medios nacionales e internacionales como The Guardian, The New York Times, Time Magazine, El País, TVE, BBC o Aljazeera, así como reconocido con varios premios como el Taylor Wessing Portrait Prize (Reino Unido), el Head On Photo Awards (Austalia) y el POY Latam Nuestra Mirada (EE UU), entre otros. También ha sido parte de exposiciones individuales y colectivas en la National Portrait Gallery (Reino Unido), el Museo de Sydney (Australia), la Galería Eigenheim (Alemania), el Festival Internacional de Fotografía de Car-diff (Reino Unido), el Festival Paraty en Foco (Brasil) o el Festival PHEST internazionale di fotografia di Monopoli (Italia).

El cuerpo sin vida de una persona tras ser localizada por el equipo de rescate. Tercer premio categoría General News Santi Donaire

La fotografía de Santi Domaire (Jaén, 1988) del cuerpo sin vida de una persona tras ser localizada por el equipo de rescate de la organización española Maydayterraneo, frente a las costas libias ha sido la galardonada con el tercer premio en la categoría 'News'. Donaire ha trabajado como fotógrafo freelance en diferentes países como en la ex-Yugoslavia, Palestina, Melilla o Grecia. Residió en Caracas, donde trabajó para varios portales de comunicación y agencias de noticias internacionales como EFE/EPA y sus imágenes fueron publicadas en importantes periódicos y revistas de todo el mundo como The New York Times, Washington Post, El País, etc. Actualmente, reside en Madrid y trabaja por todo el mundo trabajando en temas diversos como la crisis de los refugiados en el Mediterráneo o la minería en Venezuela.

El corto documental 'Bienvenido al purgatorio de refugiados en la frontera de Hungría' ha recibido el premio a la Excelencia en la Categoría Multimedia News & Issue Reporting Story. El documental recoge las miserables condiciones de vida de los migrantes que viven en edificios abandonados y campamentos clandestinos e investiga las torturas de la policía húngara a los refugiados que atrapan intentando cruzar clandestinamente su frontera para llegar a la Unión Europea. Su autor, Jaime Alekos (Madrid, 1985) es un videoperiodista freelance con base en España. En los últimos cuatro años, su cobertura de la crisis financiera en España y la crisis de los refugiados en Grecia ha sido portada en los principales telediarios españoles. Alekos, ha sido ganador del Goya a la Mejor Película Documental 2017. Ha trabajado para PACMA, investigando y documentando el maltrato animal en España. Estos trabajos han sido publicados en prácticamente todos los medios de comunicación españoles y han sido referenciados en el extranjero por The Associated Press, Político, The Guardian y Univisión, entre otros.