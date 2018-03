La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Victor J Blanco (GTRESONLINE). Vídeo: ATLAS

Resulta ya tan vergonzoso que se hace insoportable

Espero sinceramente, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya aprobado realmente legítimamente el máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Y digo que lo espero, no por simpatía personal a la presidenta, ni al partido al que pertenece sino porque tengo la sensación de vivir en un cenagal pestilente, donde día sí y día también, sale alguna golfada de muchas personas que desempeñan altos cargos, que son nuestros representantes, los que rigen nuestro país, los que tienen la obligación de servir a los ciudadanos que pagan sus sueldos y sus prebendas.

He oído en televisión que no se puede hacer público el examen de Cifuentes porque eso sería una vulneración de datos privados. Pues bien, si yo me viera en una situación semejante a la de la presidenta, pediría a los periodistas que me acompañaran a la Universidad, para exigir, en su presencia, que les mostraran las pruebas de que la razón era mía. Porque esto resulta ya tan vergonzoso que se hace insoportable; porque la mugre llega ya hasta el techo. —Ángel Villegas (Madrid).

¿Un artículo 155 para la URJC?

Si la Ley de Protección de Datos es la excusa que pone la Universidad Rey Juan Carlos para ocultar documentos académicos, entonces es que sus responsables no conocen la Disposición Adicional 21.3 de la LOMLOU. Y si las normas internas de la URJC permiten que después de dos años se pueda cambiar una nota con tanta alegría como dice la universidad que se ha hecho, entonces es que la universidad está haciendo mal uso de la autonomía que le otorga la Constitución. Estos notorios incumplimientos de sus obligaciones, junto con otros escándalos de corrupción académica que hemos conocido en autoridades de esa misma universidad, me llevan a preguntarme si no hay un equivalente al artículo 155 de la Constitución que permita intervenir la gestión de la Universidad Rey Juan Carlos. —José Manuel Bayod (Santander)

Si se demuestran irregularidades, debe dimitir

Los españoles no dejamos de asombrarnos cada día. Está claro que si se demuestran irregularidades en el tema del máster de Cristina Cifuentes, esta debe dimitir (verbo que escasamente conjugan los políticos en España). Si es así, está claro también, que el rector de dicha Universidad y los catedráticos o funcionarios que han avalado todo esto, no solo deben dimitir sino ser juzgados por haber cometido un delito.

Desde luego, el rector será ingeniero de Telecomunicaciones aunque la simple comunicación no se le da precisamente bien. Dice textualmente: "No existe regularidad alguna en el máster de doña Cristina Cifuentes..." ¿Se deberá este pequeño desliz a un error? —Concha Álvarez (Alharurín de la Torre, Málaga).

Veinte años de historia

La verdad es que la historia de la Universidad Rey Juan Carlos no es nada ejemplarizante. El ministerio de Educación, el Consejo de rectores o las autoridades académicas competentes en España, deberían poner coto para limpiar la imagen de esta Universidad en concreto y del sistema universitario en general. Los plagios en los trabajos requeridos para la consecución de cátedras y ascensos han dejado en muy mal lugar el prestigio de la dirección del centro. Y a eso hay que añadir la lista de colocaciones. Es una buena ocasión para hacer una limpieza a fondo. —Julio García-Casarrubios (Valdepeñas, Ciudad Real)

